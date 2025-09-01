경주, 특교세 81억 확보… APEC 준비 박차

경북 경주시가 특별교부세 81억원을 확보했다. 이번 특교세는 올 10월 말 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC?에이펙) 정상회의’ 준비와 함께 지역 현안 해결을 위한 주요 재원으로 활용된다.



31일 경주시에 따르면 확보된 예산은 △2025 에이펙 경주전시장 건립 50억원 △에이펙 기념공원 조성 10억원 △클린 에이펙 도시경관 개선 15억원 등 정상회의 성공 개최를 위한 기반 조성에 집중된다. 또 안강읍 주민복지시설 건립 6억원도 포함돼 지역 복지 향상에도 기여할 전망이다.



이번 추가 교부세 확보로 경주는 에이펙 준비에 사실상 ‘마침표’를 찍고, 성공적 개최를 위한 막바지 총력전에 나설 방침이다.



이번 성과는 경주시와 지역 국회의원, 경북도가 긴밀한 공조체제를 구축해 중앙부처를 설득하고 사업 필요성을 적극 설명한 결과물로 해석된다.



주낙영 경주시장은 “이번 예산으로 에이펙 정상회의 준비를 마무리하고, 주민복지 향상 및 도시경관 개선을 동시에 실현해 세계 속의 역사문화도시 경주로 도약하겠다”고 강조했다.

