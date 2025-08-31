우상호 "이진숙, 정치목적에 자리 활용…출마 생각하면 그만둬야"

대통령실이 이진숙 방송통신위원장의 직권면직을 검토 중인 가운데 우상호 정무수석이 이 위원장을 향해 "출마할 생각이 있으면 그만두고 나가는 게 맞지 않느냐"고 말했다.



31일 대통령실에 따르면 우 수석은 전날 '전국 민방(민영방송) 특별 대담' TV 프로그램에 출연해 "(이 위원장은) 방통위원장을 하는 목적이 정치적인 것 같다"며 이같이 지적했다.

그는 "제가 국무회의장에서 보면 시키지 않는데 꼭 준비해온 발언을 해서 뉴스를 만든다. 우리가 브리핑하지 않아도 본인이 나가서 소셜미디어(SNS)에, 혹은 기자실에 가서 본인이 한 얘기를 밝힌다"고 했다.



그러면서 "지금 대구시장 출마설도 있다"며 "아무리 봐도 이분은 정치적 목적으로 자리를 활용하는 것 같다는 의심을 지울 수가 없다"고 덧붙였다.



앞서 이재명 대통령은 비공개 국무회의에서 이 위원장이 안건과 무관한 발언을 하고 이 내용이 언론에 보도되는 현상이 반복되자 지난달 9일 그를 국무회의 배석자 명단에서 제외했다.



대통령실은 이 위원장을 정치적 중립 의무 위반으로 직권면직하는 방안도 검토 중이다.



강유정 대통령실 대변인은 지난 29일 브리핑에서 "이미 감사원이 7월 초에 이 위원장이 정치 중립 의무를 위반했다고 결론 낸 바 있다"며 "상당히 엄중한 사안"이라고 밝혔다.



감사원은 지난달 8일 이 위원장이 지난해 탄핵 소추된 이후 유튜브 방송에 출연해 정치적 발언을 한 것이 '정치적 중립 의무를 훼손할 가능성이 큰 경우'에 해당한다며 주의 조치했다.

