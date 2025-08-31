한국 41위·북한 149위…가장 평화로운 나라 1위는?

전 세계 국가 중 가장 평화로운 나라 1위로 아이슬란드가 꼽혔다. 한국은 41위였고, 북한은 149위로 최하위권을 머물렀다.

30일(현지시간) 미국 CNN방송이 보도한 호주 싱크탱크 경제평화연구소(IEP)의 ‘세계평화지수 2025’ 보고서에 따르면 아이슬란드는 올해 평가에서 1.095점으로 1위에 올랐다. 지난 2008년 이후 계속 1위를 지키고 있다.

2위는 아일랜드(1.260점)가 차지했다. 지난해와 같은 순위다.

이어 3위 뉴질랜드(1.282점), 4위 호주(1.294점), 5위 스위스(1.294점) 순이었다.

한국은 조사 대상국 163개국 중 41위(1.736점)를 기록했다. 전년보다 순위가 두 계단 올랐다.

북한(2.911점)은 전년도와 동일한 149위에 자리했다. 아시아에서 미얀마(153위, 3.045점) 다음으로 순위가 낮았다.

최하위 5개국에는 예멘(3.262점), 콩고민주공화국(3.292점), 수단(3.323점)이 포함됐다.

3년 넘게 전쟁을 치르고 있는 우크라이나(3.434점)와 러시아(3.441점)는 나란히 162위, 163위를 차지했다. 두 나라는 전년도에 비해 각각 3계단, 2계단씩 하락했다. 특히 러시아는 이번 평가 대상국 중 꼴찌였다.

IEP는 올해로 19번째 평화 순위를 발표했다. 23개의 지표를 토대로 사회 안전·안보 단계, 국내외 갈등 규모, 군사화 정도 등 세 가지 영역에서 평화 수준을 측정해 순위를 매긴다. 점수는 1점에 가까울수록 평화로운 상태임을 의미한다.

보고서에 따르면 전년과 비교해 올해 세계 평화도 수준이 0.36% 악화했고, 조사 대상국 중 87개국의 평화도가 나빠졌다.

