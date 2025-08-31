대구, 2시간 내 응급실 도착 전국 하위권… 황순자 시의원 “응급의료 대책 마련해야”

대구시의회는 황순자 의원(달서구3)이 서면 시정질문을 통해 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제 해결을 위한 대구시 응급의료 대책 마련을 촉구했다고 31일 밝혔다.

황 의원에 따르면 통계청이 지난 6월 발표한 자료에서 대구는 2023년 응급실 이용 환자 중 발병 후 2시간 이내 응급실에 도착한 비율은 27%로 전국 평균(32.6%)보다 낮았다.

응급실 도착 소요시간을 단축하기 위한 대구시의 실효성 있는 대책 마련이 시급한 이유다. 심근경색 환자의 경우 골든타임인 2시간 이내 치료 여부가 생명을 좌우하는 만큼 중증 응급질환에 대한 별도의 대응체계가 필요하다는 게 황 의원의 설명이다.

황 의원은 “경남은 지난달부터 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제 해결을 위해 ‘경광등 알림시스템’과 24시간 운영하는 ‘응급의료상황실’을 도입해 성과를 내고 있다”며 “대구도 이런 선도 사례를 적극 검토해 줄 것”을 제안했다.

