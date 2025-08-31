“늑장 피서도 괜찮아요”…‘무더위’에 해운대해수욕장 9월까지 운영

지난 3일 부산 해운대구 해운대해수욕장에서 피서객들이 물놀이를 즐기고 있다. 뉴시스

9월에도 전국적으로 30도 이상의 무더위와 열대야가 이어질 것으로 예보된 가운데, 해운대 해수욕장이 9월 중순까지 개장 기간을 늘린다.

부산시에 따르면, 해운대 해수욕장은 다음 달 14일까지 운영된다. 9월에도 무더위가 이어지는 추세에 맞춰 개장을 보름 더 연장하기로 사전에 결정했다.

지난해 기준 8월 해운대 해수욕장의 낮 평균 수온은 25.2도였는데, 9월 평균 수온은 27.9도로 8월보다 오히려 높았다.

다만, 송정, 송도, 광안리, 다대포·일광·임랑 등 부산지역 6개 해수욕장은 이날 오후 6시 폐장한다.

올해 부산 7개 해수욕장의 누적 방문객 수는 지난 28일 기준 2034만명으로 2000만명을 넘겼다. 이는 2022년 이후 3년 만의 기록이다.

해운대 899만명, 광안리 421만명, 송정 166만명, 일광 5만명, 임랑 2만6000명, 다대포 249만명, 송도 292만명 등이다.

지금 추세대로라면 연장 개장하는 해운대 해수욕장은 올해 방문객이 1000만명을 넘을 가능성이 있다. 지난해 해운대 해수욕장을 방문한 피서객은 911만7000여명으로 전국 1위였다.

해운대구 관계자는 “올해는 비가 내리는 날이 적었고, 무더위가 계속돼 예년에 비해 훨씬 많은 피서객이 해운대 해수욕장을 찾았다”고 말했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]