셔틀콕 김원호·서승재, 27분 만에 압승…세계선수권 결승 진출

배드민턴 남자복식 세계 랭킹 1위 김원호-서승재(이상 삼성생명) 조가 세계개인배드민턴선수권대회 준결승전에서 27분 만에 완승하며 결승에 진출했다.

김원호-서승재 조는 31일 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 남자 복식 4강전에서 덴마크의 킴 아스트루프-안데르스스카루프 라스무센(5위)을 2-0(21-12 21-3)으로 제압했다.

시작부터 압도적이었다. 1게임 초반 연속 득점에 성공하며 격차를 벌린 뒤 순식간에 21-12로 끝냈다. 그 기세는 2게임까지 이어지며 단 3실점만 허용하며 가볍게 경기를 마무리했다. 김원호-서승재는 이날 오후 열리는 결승전에서 천보양-류이(중국), 사트위크사이라지 란키레디-치라그 셰티(인도) 대결의 승자와 결승에서 우승을 놓고 맞붙는다. 중국과 인도 조는 각각 남자복식 세계 랭킹 11위, 9위에 올라 있다.

김원호와 서승재는 지난 1월, 7년 만에 다시 복식 조로 호흡을 맞추기 시작해 불과 7개월 만에 남자복식 세계랭킹 1위에 올랐다. 말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈 3개의 슈퍼 1000 시리즈를 비롯해 올해에만 5차례 우승을 합작한 김원호-서승재는 첫 세계선수권 우승까지 단 한 경기남겨두고 있다.

한편 기대를 모았던 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)은 준결승에서 천적 천위페이(중국·4위)에 패해 대회 2연패의 꿈이 좌절됐다.

안세영은 전날 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 여자단식 4강전에서 천위페이(4위)에게 0-2(15-21 17-21)로 졌다. 이로써 2023년 한국 선수 최초로 이 대회 단식 종목을 제패한 안세영의 대회 2연패 도전도 무산됐다. 천위페이는 지난 5월 싱가포르 오픈 8강에서 안세영을 꺾은 바 있다. 이날 패배로 안세영은 천위페이를 상대로 13승 14패를 기록하게 됐다.

