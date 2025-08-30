김현 “빠루들고 저지”에 나경원 “악의적 프레임…사과하라”

국민의힘 나경원 의원이 30일 더불어민주당 김현 의원을 겨냥 “나의 법사위 간사직 수락을 두고, 악의적 프레임 씌우기, 저질 정치공세를 벌이고 있다”며 사과를 요구했다.

나 의원은 이날 김 의원이 지난 28일 “나경원 5선의원이 법사위 간사래요. 빠루들고 저지할려나? 배가 산으로 가는 국힘입니다”라는 글을 남긴 것과 관련해 자신의 페이스북에 “마치 나와 국힘이 빠루로 문을 뜯고 폭력적 행위를 한 것으로 이야기한다. 명백한 허위사실이고 한마디로 적반하장”이라고 적었다.

국민의힘 나경원 의원. 연합뉴스

나 의원은 당시 상황에 대해 “민주당의 연동형비례제 선거법과 공수처법 의안접수 강행, 패스트트랙 지정과 법강행처리를 위한 특위 위원들 불법 강제사보임에 항의하기 위해 강력히 투쟁했다”며 연동형비례제가 “선거 민의를 왜곡해 국회 거대의석을 장악하기 위한 시나리오였으며, 정권의 정치수사 도구를 만들어 놓기 위함이었음이 지금 여실히 드러나고 있는 바로 그 악법들”이라고 주장했다.

나 의원은 이어 “그때 민주당과 국회경호처가 의안과 문을 강제로 뜯기 위해 사용한 것이 그 ‘빠루’”라며 “우리는 의안과 문틈으로 들어온 민주당과 국회경호처의 빠루를 압수했고, 그 만행에 항의하고 국민 앞에 고발하기 위한 증거로서 직접 들어 보인 것뿐”이라고 설명했다.

나 의원은 “민주당의 빠루 폭력 만행을 나와 자유한국당(국민의힘 전신)이 했다는 말도 안 되는 누명으로 둔갑시키고 있는 것”이라며 “김현 의원의 표현은 마치 국민의힘이 빠루를 들고 폭력을 쓴 것으로 오인하게 하는 것으로, 나와 국힘에 대한 명백한 명예훼손”이라고 쏘아붙였다. 그러면서 나 의원은 김 의원에 “즉각 발언을 취소하고 사과하라. 그렇지 않으면 국민 앞에서 그 책임을 분명히 지게 될 것”이라고 경고장을 날렸다.

최우석 기자 dol@segye.com

