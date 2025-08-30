50대 여성, 60대女 무참히 살해한 충격적인 이유

치정 문제로 갈등을 겪던 60대 여성을 무참히 살해한 50대 여성에게 징역 35년형이 선고됐다.

30일 법조계에 따르면 의정부지법 고양지원 형사1부(김희수 부장)는 살인 및 사체손괴 혐의로 구속기소 된 50대 여성 A씨에게 징역 35년을 선고했다. 10년 간의 위치추적 전자장치 부착 명령도 내렸다.

A씨는 지난 21일 오후 6시쯤 고양시 덕양구의 한 중식당에서 업주인 60대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다. 당시 B씨는 목 등을 심하게 다쳐 숨져 있었고, A씨도 손에 상처를 입은 채 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨졌다

수사 초기 경찰은 제3자가 A씨와 B씨에게 범행을 저지르고 도주했을 가능성을 두고 폐쇄회로(CC)TV 등을 조사했으나 제3자가 드나든 흔적은 없었다. 결국 유력한 용의자로 지목된 A씨는 경찰 조사에서 B씨의 남편을 두고 치정 문제로 다투다 B씨를 살해했다고 자백했다. A씨는 B씨의 사실혼 관계 남편 C씨와 내연관계로 파악됐다.

A씨는 범행 직후 C씨에게 전화를 걸어 "너 내가 안 떨어져서 헤어지지 못하는 거라고 했다며?"라고 말한 뒤 B씨의 시체를 잔인하게 훼손한 것으로 드러났다.

A씨는 범행 전 소주 1병을 마셨고, 평소 정신과 약을 먹었기 때문에 심신미약 상태였다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

재판부는 "피고인은 이 사건 범행 당시 이전에 구입해 둔 칼과 도끼를 숨긴 채 피해자를 살해하는 등 계획적으로 범행을 실현했다"며 "머리와 몸통 등을 수십회 찔러 치명상을 입히는 등 범행 수법이 매우 잔혹하다"고 지적했다.

이어 "유족은 피해자의 사실혼 배우자의 불륜 상대방인 피고인으로부터 수긍할 수 없는 이유로 갑자기 가족을 잃고 극심한 정신적 고통을 겪고 있다"며 "그럼에도 피고인은 피해회복을 위한 아무런 조처를 하고 있지 않다"고 했다.

그러면서 "범행의 위험성과 잔혹성, 비난 가능성, 일반예방 및 사회방위의 필요성, 피해의 정도 등 여러 측면에서 중형을 통해 피고인을 장기간 사회에서 격리할 필요가 크다"고 양형 이유를 밝혔다.

이동준 기자 blondie@segye.com

