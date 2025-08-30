[속보] 李대통령 강릉 ‘가뭄’에 재난사태 선포 지시

이재명 대통령이 30일 극심한 가뭄으로 생활용수가 제한급수되고 있는 강원특별자치도 강릉을 찾아 즉각적인 재난사태 선포를 지시했다.

이재명 대통령이 30일 강원 강릉시 성산면 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 강릉 오봉저수지를 찾아 현장을 점검하고 주민 불편을 청취한 뒤, 관계 부처에 긴급 대응을 주문했다. 이 대통령은 “가뭄 피해를 최소화하기 위해 정부가 가용한 모든 자원을 총동원해 주민 불편을 최소화하라”고 지시했다.

대통령 지시에 따라 행정안전부는 강릉 지역에 대한 국가소방동원령을 발령하고, 소방탱크차량 50대를 지원해 하루 약 2000톤의 물을 추가 공급할 계획이다.

이 대통령은 또 “식수 확보를 위해 전국적인 지원이 필요한 만큼 여유가 있는 지자체에서 공동체 의식을 갖고 도와달라”고 당부했다.

앞서 강릉시는 심각한 가뭄으로 일부 지역에서 제한급수를 실시하는 등 생활용수 확보에 큰 어려움을 겪고 있다. 정부의 재난사태 선포로 범정부 차원의 총력 대응이 본격화될 전망이다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

