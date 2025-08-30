中무역대표, 美관료들 만나 합의 이행 관련 의견교환

미·중 무역협상 중국 측 대표 중 한 명인 리청강 중국 상무부 국제무역담판대표 겸 부부장(차관)이 미국에서 관료들과 만나 경제관계를 논의했다고 중국공산당 기관지 인민일보 등이 30일 보도했다.

중국 상무부는 이날 홈페이지를 통해 리 부부장이 지난 27∼29일 미국을 방문해 미 재무부, 상무부, 무역대표부 관료들과 만나 기존 미·중 무역협상 합의의 이행과 관련해 의견을 교환했다고 밝혔다.

리청강 중국 상무부 국제무역담판대표. EPA연합뉴스

리 부부장은 미·중 양국이 상호존중, 평화공존, 협력상생의 원칙을 견지하고 미·중 경제협상, 미·중 무역 협상 메커니즘의 역할을 계속 잘 발휘해야 한다고 강조했다. 그러면서 리 부부장은 평등한 대화와 협상을 통해 분쟁을 관리하고 협력을 확대해 미·중 경제 관계, 미·중 무역 관계의 건전하고 안정적이며 지속가능한 발전을 추진해야 한다고 덧붙였다.

방미 기간 리 부부장은 미·중무역전국위원회, 미국 상공회의소, 미국 기업 대표들과도 만났다. 그러나 중국 측은 이번 발표에서 리 부부장이 누구를 만났는지와 어떤 분야에 대한 논의가 이뤄졌는지 등 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

앞선 외신 보도들에 따르면 올해 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 미·중 무역협상 관계자들은 미 수도 워싱턴에서 처음 만났다. 이번 만남은 양국이 올해 11월 초까지 관세 인상을 유예하기로 한 가운데 이뤄졌다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 지난 27일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 리 부부장 방문에 관한 질문에 “실무 방문에 가까우며 (미국과 중국 간에) 진행 중인 무역협상하고는 관련이 없다”고 설명했다. 그는 10월 말에서 11월 초 사이에 협상 상대인 허리펑 중국 국무원 부총리를 다시 만날 것이라면서 “만날 때마다 우리는 더 항구적인 관계를 향해 앞으로 나아가고 있다”고 했다.

