김강우, 아들 건강 위한 '분식 레시피' 공개… "탄수화물 폭탄 바꿔버려"

김강우의 특별한 분식 레시피가 화제다. KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송 캡처

배우 김강우가 두 아들을 위해 만든 특별한 분식 레시피가 화제가 되었다.

지난 29일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 김강우의 신문 교육법과 두 아들을 위한 분식 3종 레시피가 공개되며 큰 관심이 쏠렸다.

가족을 향한 따뜻한 배려와 철저한 자기 관리로 ‘건강우’라는 별명을 얻은 그는 이번에도 육아와 요리를 아우르는 진심 어린 모습으로 시청자들을 사로잡았다.

김강우는 “아이들이 분식을 좋아한다”라면서 두 아들을 위해 ‘분식데이’를 선언했다.

분식 3대장으로 불리는 김밥, 떡볶이, 라면을 건강하고 맛있게 준비해보겠다는 그는 흔히 ‘탄수화물 폭탄’으로 불리는 대표 분식에 재료의 변주를 통해 건강함을 더했다.

김강우 부부가 가장 애정하는 유명한 김밥집의 다시마 김밥을 집에서 재현하며 단 2가지 재료만으로도 완벽한 맛의 밸런스를 선보이는가 하면, 떡 대신 계란을 활용해 색다른 계란볶이를 완성했다.

이에 더해 마지막으로는 물 대신 100% 토마토 육수를 사용해 독창적이면서도 풍미 가득한 ‘토마토라면’을 선보이며 모두의 이목을 집중시켰다.

특히 토마토라면은 현장 스태프들까지 몰려들게 할 만큼 먹고 싶게 만드는 비주얼과 특유의 감칠맛으로 큰 반응을 불러일으켰다.

이 같은 차별화된 김강우의 레시피에 국민시식단으로 함께한 배우 고규필은 처음엔 의구심을 보였으나, 맛을 본 후에는 연신 “대박이다”, “진짜 맛있다”고 감탄을 쏟아냈다. 급기야 음식을 먹는 것을 멈추지 못하며, ‘먹방’을 이어가 웃음을 자아냈다.

신문을 보는 김강우. KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송 캡처

앞서, 이날 공개된 VCR 속 김강우는 식탁에 앉아 종이 신문을 읽으며 등장해 관심을 모으기도 했다.

일명 ‘47섹시’라는 별명답게 신문을 읽는 모습마저 드라마의 한 장면 같은 아우라를 풍겨 스튜디오의 감탄을 자아냈다.

그는 신문 기사를 직접 오려내 “이건 첫째 아들, 이건 둘째 아들”이라며 나누는 모습을 보여 호기심을 높였다.

이는 김강우가 오랫동안 이어온 신문 스크랩 학습법으로, 강요하지 않되 아이들이 흥미를 느낄 만한 기사를 집안 곳곳에 두어 자연스럽게 독서 습관을 길러주는 방식이었다.

김강우의 논술 교육법. KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송 캡처

실제로 아들들의 논술 선생님은 그의 방법을 두고 “최고의 학습법”이라고 칭찬하며, 교육에 진심인 아버지의 면모를 다시 한 번 입증했다.

이처럼 아이들의 건강과 공부 두 가지 토끼를 놓지 않고 모두 잡아내는 김강우의 모습에 시청자들은 큰 관심을 보이고 있다.

공개하는 요리마다 화제를 모으며 공감과 영감을 전하는 김강우는 작품과 예능을 넘나드는 다재다능한 매력으로 주목받고 있다. 배우로서의 진중함은 물론, 따뜻한 아빠와 창의적인 셰프로서의 새로운 모습을 보여주고 있는 김강우의 향후 행보에 기대가 모인다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

