“10억 넘더니 벌써 14억”…서울 집값 어디까지 오르나?

수도권·규제지역 내 주택담보대출(주담대) 최대 한도를 6억원으로 제한하는 6·27 대출 규제 이후 부동산 거래가 위축된 가운데 일부 고가아파트 단지를 중심으로 신고가 속출하는 등 양극화 현상이 갈수록 뚜렷해지고 있다.

30일 부동산업계에 따르면 20억원이 넘는 초고가 아파트는 거래량이 대출 규제 이전 한 달 전보다 85% 급감했지만, 신고가 비율은 66%를 넘어섰다.

강남과 마용성(마포·용산·성동구) 등 상급지 대장주 아파트를 중심으로 수요가 몰리면서 초고가 단지임에도 가격 상승이 지속되며 양극화가 빚어지고 있다. 게다가 강남권 아파트 재건축 추진에 대한 기대감이 커지면서 투자심리가 여전한 것으로 보인다.

특히 새 정부 출범 이후 부동산 정책에 대한 불확실성이 지속되면서 똘똘한 한 채를 선호하는 안전 자산 수요가 증가하고 있다는 분석이다.

대출 규제 이후 거래 절벽 속에서도 일부 고가 아파트를 중심으로 신고가가 잇따르고 있다. 부동산 중개업체 집토스에 따르면 대책 시행 이후 한 달간(6월28~7월27일) 수도권 아파트 거래량은 9186건으로 집계됐다. 시행 전 한 달간(5월28~6월27일) 거래량 3만3374건보다 72.5% 급감했다. 대출 규제로 아파트 매수 심리가 위축된 영향으로 풀이된다.

일부 고가·대형 아파트는 신고가 거래가 이어졌다. 대책 시행 이후 한 달간 수도권에서 20억원 초과 아파트 거래 251건 가운데 66.1%인 166건이 신고가 거래였다. 면적별로는 대형 아파트(전용면적 85㎡ 초과) 거래의 신고가 비율이 12.1%로 가장 높은 것으로 나타났다.

상황이 이렇다 보니 서울 아파트 평균 매매가격이 처음으로 14억원을 돌파했다. 민간 시세 조사기관인 KB국민은행의 7월 전국 주택가격 동향 발표에 따르면 지난 14일 조사 기준으로 서울아파트 평균 매매가격이 지난달 대비 1.28% 오른 14억572만원을 기록했다.

지난 4월 처음으로 13억원(13억2965만원)을 돌파한 서울아파트 평균 매매가격이 3개월 만에 14억원마저 넘어선 것이다. 서울에서 강북권 14개구와 강남권 11개구의 평균 매매가는 각각 10억364만원, 17억6410만원으로 집계됐다. 강북권 아파트 평균 매매가의 경우 2022년 11월(10억642만원) 이후 2년 8개월 만에 다시 10억원을 재돌파했다.

전문가들은 대출 규제 이후 자금력을 갖춘 자산가들의 주택 수요가 희소성이 높은 초고가, 신축, 재건축 등 똘똘한 한 채로 쏠리면서 양극화 현상이 더욱 심화하고 있다고 진단했다.

