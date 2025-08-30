“이 혜택 안 보면 손해”…호텔들이 숨겨둔 가을 특급 패키지 대공개

미식과 피크닉의 계절인 가을이 다가오면서 호텔 업계가 프로모션을 잇따라 출시하고 있다. 가을 제철 식재료를 활용한 미식 프로모션부터, 객실 할인 패키지까지 풍성한 혜택을 소개한다.

30일 업계에 따르면 대명소노그룹 소노인터내셔널은 다가오는 가을 시즌을 맞아 객실과 워터파크 시설을 최대 20% 추가 할인 받을 수 있는 쿠폰을 제공하는 '2025 어텀 시즌 온 딜' 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 비발디파크·델피노·쏠비치 등 전국 16개 소노호텔앤리조트를 대상으로 진행된다.

1박 퍼스트딜 10% 할인 쿠폰과 연박 퍼스트딜 20% 할인 쿠폰을 각각 발급 받을 수 있다.

해당 쿠폰을 통해 '룸온리(Room only)' 상품은 물론 △조식 뷔페 2인 △워터파크 2인 △부대시설 할인 중 원하는 혜택이 담긴 패키지 상품도 구매할 수 있다.

워터파크 이용 고객을 위한 별도 혜택도 마련됐다. 오션월드를 포함한 국내 전 지점 워터파크를 온라인으로 예약 시 최대 5인까지 적용되는 5%의 추가 할인 쿠폰도 다운로드 가능하다.

노보텔 앰배서더 수원은 다가오는 가을을 맞이해 행궁동에 위치한 로컬 향수 공방과 특별한 협업을 통해 'Fall in Scent(폴 인 센트)' 패키지를 선보인다.

이번 패키지는 노보텔 앰배서더 수원에서 가을의 정취를 만끽하며 진정한 힐링을 경험하고, 동시에 지역 사회와 동반 성장을 도모하고자 기획됐다.

'Fall in Scent' 패키지 구성은 객실 예약 1건당 특별 제작한 '사쉐&룸스프레이 세트’(구성: 사쉐 2개입, 룸퍼퓸 1개입)를 제공한다.

노보텔 앰배서더 수원의 객실 패키지는 예약을 통해 이용이 가능하다.

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 가을 시즌 캠페인 '골든 겟어웨이(Golden Getaway)'을 통해 식음 및 호텔 프로모션을 선보인다.

인스파이어 내 다양한 식음 매장에서 가을 식재료를 활용한 미식 프로모션으로 고객을 맞이한다.

계절마다 신선한 제철 식재료를 활용한 샐러드 바와 요리를 선보이는 '가든 팜 카페'는 지중해 해산물 페스티벌을 주제로, 다채로운 지중해풍 요리를 준비했다.

시그니처 뷔페 레스토랑 '셰프스 키친'은 독일 옥토버페스트의 정취를 느낄 수 있는 디너 메뉴를 소개한다.

인스파이어는 이번 식음 프로모션에 더해, 가을 시즌 캠페인으로 더욱 풍성한 실내 및 야외 이벤트, 프로그램을 선보일 계획이다.

특히 다음달 14일부터 오는 10월 26일까지 격주 일요일마다 야외 공원 디스커버리 파크에서 다채로운 '가을 웰니스 클래스'를 연다.

가을 노을을 마주하며 활력을 채우는 요가 클래스, 가족·연인과 함께 하는 필라테스, 사운드 배스(Sound bath), 인천 로컬 막걸리 시음과 결합한 클래스 등 웰니스 프로그램을 선보인다.

한화호텔앤드리조트가 운영하는 더 플라자는 화장품·스파 전문 기업 'LBB'와 함께 스위트 객실과 고급 스파를 결합한 패키지를 선보인다.

LBB는 수천만원을 호가하는 소수 회원제 스파를 운영하는 곳이다. 이번 상품은 일반 고객도 회원 가입 없이 최고급 스파를 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

패키지는 △플라자 스위트 1박 △클럽 라운지 2인 △LBB 스파 바우처 50만원권 △LBB 화장품 세트로 구성했다.

바우처 소지 고객은 회원 전용 프로그램인 '페이셜&풀 바디케어' 체험이 가능하다. 매장 사전 예약이 필수다.

숙련된 테라피스트가 개인별 맞춤 이완 마사지와 집중 관리를 통해 몸속 깊이 활력을 선사한다. LBB 안티 멜라닌 화장품 세트도 제공된다.

패키지 예약은 오는 12월 29일까지며 투숙 기간은 다음달 1일부터 12월 30일까지다. 가격은 100만원이다.

반얀그룹의 '카시아 속초'가 깊어가는 가을의 정취를 오롯이 담아낸 시즌 미식 프로모션을 선보인다.

가을 제철 식재료의 풍미를 정갈하게 담아낸 코스 요리부터 감성 가득한 시즌 음료, 풍성한 가을 뷔페 메뉴까지 다채로운 미식 경험을 즐겨볼 수 있다.

먼저 뷔페 레스토랑 '비스타'에서는 프랑스·스페인·이탈리아 등 지중해 연안 국가의 가을 미식을 모티브로 한 시즌 프로모션을 진행한다.

이와 함께 26층에 위치한 그릴 레스토랑 '포고'에서는 시즌 한정 코스 메뉴 '하비스트 오브 속초 (Harvest of Sokcho)'를 내놓는다.

코스는 전복과 갑오징어, 강원도 문어에 향긋한 허브를 더한 해산물 요리로 시작해 최상급 블랙앵거스 프라임 안심 스테이크에 부드러운 가을 호박 벨벳을 곁들인 메인 요리를 제공한다.

김현주 기자 hjk@segye.com

