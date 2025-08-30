“100만원만 넣었으면 1600만원인데”…또 신고가 경신 ‘불닭 신화’ 삼양식품, 어디까지 오를까

세계적인 불닭 열풍에 힘입어 삼양식품의 주가가 최고치를 경신하며 상승세를 이어가고 있다. 증권가는 하반기에도 이러한 흐름이 지속될 것으로 전망하며, 주가 목표치를 최고 190만원까지 제시하고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 삼양식품은 전장보다 3만1000원(1.94%) 내린 156만6000원에 장을 마감했다. 올해 1월2일 73만9000원에서 8개월여 만에 2배 이상 뛰어오른 것이다.

삼양식품은 ‘불닭볶음면’의 전 세계적 인기로 연일 사상 최고가를 경신하고 있다. 삼양식품의 주가는 지난 5월 100만원을 돌파하면서 ‘황제주’ 반열에 오른 뒤 상승세를 이어왔다. 지난 26일에는 150만원대를 넘어선 뒤 28일 164만2000원으로 최고가를 또다시 갈아치웠다.

삼양식품의 신고가는 밀양2공장 6개 라인이 지난달 본격 가동을 시작했다는 소식이 전해지면서 하반기 해외 수요 기대감이 높아진 것이 영향을 준 것으로 분석된다.

삼양식품에 따르면 밀양 2공장은 본래 9월 말 목표였던 봉지면 3개 라인 풀 캐파(생산능력)를 현재 기준 조기 달성했다. 이 공장은 봉지면 3라인, 용기면 3라인 등 6개 생산라인에서 연간 8억3000만개를 생산할 수 있다. 용기면 3개 라인의 경우 연말까지 풀 캐파 달성을 목표로 하고 있다.

이에 따라 증권가에서는 삼양식품의 목표가를 줄줄이 올리고 있다. 대신증권은 목표주가를 기존 170만원에서 12% 상향한 190만원으로 제시했다.

정한솔 대신증권 연구원은 “탄탄한 브랜드력을 바탕으로 불닭볶음면 수요는 글로벌 모든 지역에서 유지되고 있다”라며 “하반기 공급 병목이 점진적으로 해소되며 해외 수요 대응이 원활해질 전망”이라고 내다봤다.

이어 “오는 2027년 1·4분기 중국 공장 가동을 목표로 해외 첫 생산기지를 건설하고 있어 구체적인 추가 증설 계획은 아직 없지만, 글로벌 불닭볶음면 침투율이 빠르게 증가하고 있다는 점을 감안할 때 증설 가능성도 아예 배제할 순 없다”고 덧붙였다. 그러면서 “매운 볶음면 카테고리 내 독보적 입지, 2020년부터 이어지는 연평균 35% 이상의 해외 매출 성장성, 다변화된 지역 포트폴리오, 높아진 영업이익률 등을 감안 시 190만원은 충분히 도달할 수 있는 가격”이라며 “하반기 미국 관세 영향 최소화를 위해 가격 인상을 검토 중인 만큼 인상 폭에 따라 이익 추정치 상향 가능성도 있다”고 예상했다.

메리츠증권도 삼양식품에 대해 3분기 영업이익 증가를 전망하며 목표가를 175만원으로 상향했다.

김정욱 메리츠증권 연구원은 “삼양식품의 2분기 매출액은 5531억원으로 전년 대비 30.3% 증가했고, 영업이익은 1201억원으로 전년 대비 34.2% 늘었다”며 “비우호적인 환율과 미국 관세 관련 재고 보충에도 매출액은 4.6% 성장한 것”이라고 설명했다.

그는 “2분기 미국 셀인 매출이 3분기 셀아웃으로 전환할 가능성이 높다”며 “밀양 2공장은 계획대로 가동 중이고 마케팅비 역시 100억원대 후반으로 2분기(230억원) 대비 감소할 전망”이라고 했다. 그러면서 “분기 이익이 소폭 감소해 정체됐지만 3분기 영업이익 증가를 예상하며 투자 의견은 ‘매수’를 유지한다”며 “적정 주가는 175만원으로 상향한다”고 밝혔다.

