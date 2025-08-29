스텔스 전투기 만드는 록히드마틴, 왜 고려아연과 손잡았나?

고려아연이 글로벌 방산기업 록히드마틴에 게르마늄을 공급하는 방안을 추진하면서 글로벌 탈중국 공급망 구축에 존재감을 강화하고 있다. 게르마늄은 대표적인 첨단 핵심소재로 전세계적인 ‘수출 규제’ 논란의 중심에 있는 전략광물이다.

마이클 윌리엄슨 록히드마틴 인터내셔널 사장과 최윤범 고려아연 회장(오른쪽). 고려아연 제공

고려아연은 지난 25일(현지시간) 록히드마틴과 게르마늄 공급·구매와 핵심 광물 공급망 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 체결식에는 최윤범 고려아연 회장과 마이클 윌리엄슨 록히드마틴 인터내셔널 사장 등이 참석했다.

록히드마틴은 1995년 록히드와 마틴 마리에타의 합병으로 출범한 세계 최대 방위산업체로 F-22 랩터와 F-35 스텔스 전투기, 이지스 전투체계, 패트리엇 미사일 등을 생산한다. 2024년 말 기준 수주 잔액은 1760억달러(약 246조원)로 역대 최대치를 기록했으며, 한국 정부·산업계와 UH-60 헬기와 F-16 전투기 조립 생산부터 T-50 초음속 고등훈련기 공동 개발에 이르기까지 40여 년에 걸쳐 협력 관계를 이어오고 있다.

게르마늄은 방산, 우주, 반도체 등 첨단산업 분야에 있어 필수적인 핵심소재로 중국은 2023년 갈륨과 함께 수출 규제 1호 품목으로 게르마늄을 꺼내든 바 있다.

이 때문에 고려아연의 게르마늄 공장 신설 계획은 각국의 자원 무기화 추세가 심화되고 수급 불안이 가중되는 가운데 국내 유일 ‘전략광물 생산 첨병’ 역할을 다하는 의미 있는 행보라는 평가가 나온다. 한미 양국의 경제안보 협력을 굳건히 다지고 공급망 안정화 선도에 일조할 것으로도 기대된다.

이를 위해 고려아연은 온산제련소 내에 게르마늄 생산공장 신설을 결정했다고 발표하기도 했다. 전체 투자금액은 1400억원 안팎으로 2026년 상반기에 착공해 2027년 하반기 중 시운전을 거쳐 2028년 상반기 상업가동을 시작할 계획이다. 이를 통해 연간 고순도 이산화게르마늄(게르마늄 메탈 약 10톤)을 생산하는 목표를 수립했다. 고려아연은 국내 유일의 게르마늄 생산 기업으로 자리매김하게 된다.

고려아연과 록히드마틴이 지난 25일(현지시간) 게르마늄 공급·구매와 핵심광물 공급망 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.(왼쪽부터)김정관 산업통상자원부 장관, 최윤범 고려아연 회장, 마이클 윌리엄슨 록히드마틴 인터내셔널 사장, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 고려아연 제공

고려아연이 게르마늄 생산을 추진하는 배경은 중국의 핵심광물 수출통제 장기화에 따른 국내외 공급망 불안을 더는 방치해서는 안 된다는 인식과 맞닿아 있다. 중국 정부는 2023년 8월 게르마늄과 갈륨에 대한 수출허가제를 시행했고, 2024년 12월부터는 게르마늄·갈륨·안티모니·흑연 등의 대미 수출을 전면 금지했다.

현재 세계 최대 게르마늄 생산국은 중국이다. 코트라에 따르면 2021년 기준 글로벌 정제 게르마늄 생산량 140톤의 68%가 중국산이다. 미국 지질조사국(USGS) 또한 게르마늄을 상업 생산하는 국가 가운데 중국을 선도국으로 지칭했다. 핵심광물 수출통제 등 자원무기화 추세가 심화하고 특정 국가의 자원생산 편중 문제가 불거지면서 안정적 공급망 구축이 국제적 해결 과제로 떠오른 상황이다.

전략광물 공급망 허브로 자리매김한 고려아연은 국내에서 유일하게 안티모니, 인듐, 비스무트 등을 생산해 왔다. 안티모니 또한 탄약, 미사일 등 방위산업의 핵심소재로 활용되고 있다. 고려아연은 지난 6월 볼티모어행 화물선에 안티모니 20톤을 선적하며 대미 수출에 나섰다. 연내 100톤 이상, 내년에는 연간 240톤 이상으로 수출 물량을 늘릴 계획이다. 미국은 그간 안티모니 수입 물량 60%를 중국에서 들여왔다.

업계에서는 고려아연의 미국에서 존재감은 앞으로 더 커질 수 있다는 전망이 나온다. 고려아연은 수년 전부터 미국에서 자원순환 사업을 적극적으로 강화하고 있다. 고려아연의 미국 자회사 페달포인트는 E-WASTE, 구리 스크랩, 폐태양광 등 다양한 폐기물을 확보하고 전처리 한 뒤 국내 온산제련소에 들여와 최종 제품을 생산하는 밸류체인을 구축했다. 또 미국 스크랩 메탈원료 트레이딩 기업인 캐터맨과 로보틱스 솔루션 기업 로보원을 인수한 데 이어 올해는 미국 IT 자산 관리 기업 MDSi를 인수하는 등 경쟁력을 강화하고 있다

김수연 기자 sooya@segye.com

