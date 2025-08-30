김성진은 왜 마트에서 모르는 사람에게 흉기를 휘둘렀나 [사사건건]

“피고인은 시민들이 일상적으로 지나다니는 마트에서 일면식도 없던 피해자들을 특별한 이유도 없이 식칼로 마구 찔렀고, (중략) 이로 인해 한 남편의 배우자인 피해자는 저녁 식사를 준비하러 나왔다가 무참히 생을 마감하게 됐다.”

서울 강북구 미아동 마트에서 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 김성진(32)이 지난 5월1일 검찰로 구속 송치되고 있다. 왼쪽은 범행 직후 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 김씨 모습. 연합뉴스·뉴스1

서울북부지법이 이달 19일 살인과 살인미수 혐의로 무기징역을 선고한 ‘미아동 흉기난동 사건’ 판결문의 한 대목이다. 피고인 김성진(33)은 올 4월 서울 강북구 미아동 한 마트에서 40대 여성 직원 정모씨와 60대 여성 손님 백모씨에게 진열돼 있던 흉기를 휘둘렀다. 이 사건으로 정씨는 크게 다쳤고 백씨는 숨졌다.

김성진은 피해자들과 일면부지였다. 재판부는 “이 사건은 우리 사회 구성원들이 도심 한복판에서 아무런 이유 없이 살인 범행의 대상이 될 수 있다는 공포와 불안감에 휩싸이게 만드는 등 사회 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미쳤다”고 판시했다.

그는 왜 알지도 못하는 피해자들에게 흉기를 휘둘렀을까. ‘이상동기 범죄’의 전형인 이 사건 판결문에는 그 단서들이 나와 있다. 김성진을 막을 수도 있었지만, 번번이 실패한 순간들이 기록돼 있었다.

◆‘상세불명 인격장애’ 진단 이후 단약 수차례

김성진은 입대 전후인 2013년 서울 도봉구 한 정신건강의학과에서 ‘상세불명의 인격장애’ 등의 진단을 받았다. 인격장애는 ‘개인의 행동 양식과 내적 경험이 문화의 기대와 현저히 불일치하며, 사회적 직업적 기능에 부적응을 초래하는 상태’다. 김성진은 약을 제대로 먹지 않으면 분노 조절 등 감정 제어가 어렵다는 걸 알았다. 하지만 약을 먹다가 안 먹기를 수차례 반복했다. 정신과 약을 먹으면 기분이 좋지 않다는 이유에서였다.

중학교 때부터 사회 적응에 어려움을 겪었다. 그는 중학교 시절 일명 ‘일진 생활’을 하며 절도와 폭행으로 경찰서 출입이 잦았다. 고등학교 3학년이 되던 해부턴 자신이 등굣길에 오토바이를 운전하다 길을 건너는 어린이를 치고 달아났다는 생각으로 불안감과 죄책감에 빠져 상당 기간 집안에 은신하고 사회생활을 회피했다.

고등학교 졸업 후 몸에서 냄새가 심하게 내 대인기피증이 생겨 외출은 잘하지 않고 주로 집에서 게임을 하거나 영화나 드라마를 보면서 지냈다. 현역으로 입대했지만 정신적 문제로 4개월 뒤 공익근무요원으로 전환됐고 6개월가량 복무 후 전역했다.

돈이 떨어지면 한 해에 한두 번 정도 물류 센터 일이나 배달을 했다. 2021년 4개월 정도 혼자 살았던 기간을 제외하면 모친과 함께 살았다. 재판부는 김성진이 현실검증력에는 문제가 없지만 지능지수가 지적장애 진단 기준보단 높고 평균지수에는 미치지 못하는 ‘경계선’ 수준인 것으로 평가했다.

2023년 11월 약을 처방받는 것이 김성진의 마지막 치료 기록이다. 그 뒤로 병원도 가지 않고 약 대신 술을 마시며 주로 자기 방에 머물렀다. 김성진은 중학교 3학년 때부터 음주를 시작해 사건 발생 무렵에는 일주일에 4회 이상 아침부터 저녁까지 소주 한두 병을 마셨다. 사건 범행 당시에도 소주 640㎖ 페트병 약 1병 반을 마셨다. 김성진은 ‘알코올 사용장애 추정군’으로 평가됐다.

‘일간베스트 저장소(일베)’ 등 온라인 커뮤니티도 자주 접속했다. 김성진은 범행 직전에도 마트 내부 폐쇄회로(CC)TV를 바라보며 일베 이용자들 사이 표식으로 사용되는 손동작을 취해 보이기도 했다. 재판부는 김성진에 대해 30년간 위치추적 전자장치 부착을 명령하며 준수사항도 부과했는데, 여기에는 “자극적이거나 편향적인 글 또는 잔인한 사진, 영상물 등이 게시된 인터넷 커뮤니티에 접속하지 말 것”이 포함됐다.

김성진은 재판을 받는 도중에도 구치소 내에서 자해하는 등 규율 위반을 저질렀다.

사진=서울경찰청 제공

◆범행 두 달 전에도 음주로 벌금형…범죄경력 2건

다른 사람들에겐 잘 들리지도 않을 정도의 소리에 민감해 이웃과 층간소음 분쟁이 잦았다. 또 지나친 음주로 취한 상태에서 공용물을 손상하는 폭력 범죄를 저지르기도 했다.

범행 약 두 달 전인 올 2월20일에는 음주 후 서울 강북구 한 의류매장에 찾아가 유리창에 벽돌을 던져 손괴했다. 김성진의 모친은 이혼한 전 남편으로부터 받은 돈으로 수리비 240만원 상당을 배상하고 합의금을 대신 내줬다. 김성진은 합의금과 별도로 벌금 300만원을 마련해야 하는 상황이었는데, 모친으로부터 ‘합의금까지는 어떻게 했지만 벌금은 못 해준다. 그냥 교도소 들어가서 살아’라는 취지의 질책을 받았다.

사건 발생 이틀 전에도 김성진은 만취해 길에서 넘어져 손가락 골절상을 입었다. 이튿날 한 병원에서 수술을 받았고, 4인실에 입원했다. 김성진은 병실 소음이 심하다는 이유로 1인실로 옮겼는데, 이때도 비용 문제로 모친과 갈등을 빚은 것으로 파악됐다.

모친과 갈등, 장기간 약을 먹지 않아 발생한 환청 현상 등이 겹쳤다. 김성진은 누군가를 죽여 그 분노를 풀고 교도소로 들어가야겠다고 마음을 먹었다. 그는 ‘자신을 죽이겠다는 불상의 소리 때문에 스트레스를 받아 자살을 결심하고 마트에 들어갔으나 실행에 옮기지 못했고, 자신을 보호하기 위해 교도소에 가기로 결심해 범행을 저질렀다’는 취지로 수사기관에 진술했다.

판결문에는 김성진이 범행을 저지르기까지 과정이 상세히 설명돼 있다. 그는 정신질환을 진단받고도 약을 먹는 등 치료받지 않았다. 김성진은 약 대신 술을 먹으며 크고 작은 문제를 일으켰다. 아들이 30대 초반이 되는 나이까지 함께 살았던 모친도 사건 발생 무렵에는 김성진을 어찌해야 할지 모르겠는 상황이었을 것으로 보인다.

재판 내내 검찰의 공소사실 모두를 인정한 김성진은 1심 선고가 나온 날 곧바로 항소장을 제출했다. 당초 사형을 구형했던 검찰 역시 이달 29일 항소했다.

윤준호 기자 sherpa@segye.com

