“젠슨 황, 올트먼과 나란히”…美타임 선정 ‘AI 100인’에 한국인 2명

미국 시사주간지 타임이 발표한 ‘2025년 인공지능(AI) 분야의 100대 인물’에 한국인 여성 두 명이 포함됐다. 주인공은 최예진 미 스탠퍼드대 교수와 조앤 장 오픈AI 모델행동 총괄로, 이들은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 일론 머스크 테슬라 CEO 등과 나란히 이름을 올렸다.

일론 머스크 테슬라 CEO. EPA=연합뉴스

타임은 28일(현지시간) 100인의 목록을 발표하며 AI 분야의 리더, 혁신가(inonvators), 개척자(shapers), 구상가(thinkers) 등 4개 항목으로 분류했다.

머스크, 올트먼, 젠슨 황, 저커버그는 AI 리더로 분류됐다. 이 외에 올해 초 ‘딥시크 열풍’을 일으킨 량원펑 딥시크 CEO도 AI 리더로 선정됐다. 또 매슈 프린스 클라우드플레어 창업자·CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 웨이저자 TSMC 회장, 손정의 소프트뱅크 CEO가 리더 목록에 포함됐다.

한국인으로는 최예진 스탠퍼드대 컴퓨터과학 교수가 구상가로 선정됐다. 최 교수와 장 총괄은 구상가 부문에 선정됐다.

최 교수는 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 미 코넬대에서 박사학위를 받았다. 올 1월부터 스탠퍼드대 인간중심 AI연구소(HAI)에서 근무하고 있다. 그는 컴퓨터를 이용해 언어를 분석하는 자연어처리(NLP) 분야 권위자다. 2022년에는 ‘천재들의 상’으로 불리는 맥아더 펠로십을 수상하기도 했다.

타임은 “최 교수는 비용과 에너지를 많이 잡아먹는 거대언어모델(LLM)의 대안을 탐구하기 위해 HAI에 합류했다”며 “소규모언어모델(SLM)은 더 저렴하고 전력 효율이 높을 뿐 아니라, 그가 강조하듯 소수 거대 기업만 이 분야를 지배하는 미래를 막을 수 있어 더 공평하다”고 설명했다. 아울러 “한국에서 과학을 좋아하던 여학생이던 최 교수는 AI의 인간적 결과에 관심을 가진 연구자가 되었다”고 덧붙였다.

장 총괄은 드롭박스와 구글의 프로덕트매니저(PM)를 거쳐 2021년 12월 오픈AI에 입사했다. 현재 AI 모델 행동과 정책을 총괄하고 있다.

타임은 “장 총괄은 사용자가 AI를 활용해 목표를 달성하도록 돕는 것을 자신의 소명으로 여기고 있다”고 했다. 그러면서 “사람들이 AI로 무엇을 만들 수 있고 만들 수 없는지 AI 연구소 직원들이 심판자가 되어서는 안 된다고 그는 말한다”고 전했다.

장 총괄은 타임에 자신의 업무를 “사용자가 목표를 달성할 수 있도록 권한을 주는 것”이라고 보면서도 이는 타인에게 해를 끼치거나 자유를 침해하지 않는 선에서만 가능하다고 강조했다.

타임 AI 100인. 타임 홈페이지 갈무리

레오 14세 교황도 구상자 명단에 이름을 올렸다. 그는 지난 5월 교황으로 선출된 이후 인공지능이 “새로운 산업혁명을 이끌 것”이라며 이 기술이 “인간 존엄성, 정의, 노동을 수호해야 한다”고 강조했다. 6월에는 인공지능, 윤리, 기업 지배구조 관련 회의에서 AI가 선을 위한 힘이 될 잠재력이 있다면서도 “타인을 희생시키며 이기적인 이익을 추구하거나, 더 나쁘게는 갈등과 공격성을 부추기는데 악용될 수 있다”고 경고했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

