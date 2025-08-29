‘♥이광수’ 이선빈, 8년 연애 비결? “대중들 덕분”

배우 이선빈이 이광수와 장기 연애 비결을 밝혀 눈길을 끌었다. 이선빈 SNS 캡처

배우 이선빈이 8년째 사랑 중인 연인 이광수와 장기 연애 비결을 밝혀 이목이 쏠린다.

29일 오후 방송하는 MBN·채널S ‘전현무계획2’ 44회에서는 전현무와 곽튜브가 ‘당일치기 바다여행’ 2탄으로 돌아온다. 강화도에서 뭉친 두 사람은 이날 ‘먹친구’로 출격하는 게스트 이선빈과 함께 꽃게탕을 즐기며 대화를 나눈다.

이날 세 사람은 강화도의 29년 전통 꽃게탕 맛집에서 순무김치를 곁들여 먹으며 ‘먹텐션’을 한층 끌어올린다. 그러던 중 이선빈은 곽튜브를 향해 “왜 꽃게 등껍질 안을 안 파먹냐. 오빠는 지금까지 꽃게를 제대로 먹지 않은 것”이라고 잔소리를 해 털털한 매력을 뽐낸다.

이선빈이 ‘전현무계획’ 게스트로 출격한다. ‘전현무계획’ 유튜브 캡처

전현무도 이에 동의하며 “이제 제대로 알았으니까 여자친구한테 알려줘라”라고 맞장구치며 곽튜브의 열애 사실을 꼬집는다. 곽튜브의 열애 사실을 알게 된 이선빈은 “축하한다, 나도 저럴 때가 있었는데…”라고 대답해 웃음을 더한다.

연애 이야기가 지속되자, 전현무는 8년간 장기 연애 중인 이선빈에게 “장기 연애 꿀팁 좀 줘라. 어떻게 해야 돼?”라고 진심 어린 질문을 던진다. 이선빈은 “만날 때마다 웃을 일이 생기는 사이가 되는 거다. (우리는) 편하고 코드가 잘 맞다”라며 쿨한 답변을 내놓는다. 이어 그는 “우리는 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 가고, 공개 연애한 지 오래돼서 오히려 대중이 지켜주시는 느낌”이라며 덧붙였다.

앞서 이선빈은 24일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서도 게스트로 출연해 이광수와의 장기 연애를 언급한 바 있다.

이날 전현무는 진지하게 이선빈에 장기 연애 비결을 물어봐 웃음을 안긴다. ‘전현무계획’ 유튜브 캡처

이날 방송에서 이선빈은 이광수와 어떻게 그렇게 오래 만나냐는 물음에 “8년이나 되다 보니까 궁금해하는 분들이 많더라. 그런데 본인의 성향과 코드가 상대방이랑 맞는지가 중요하더라. 잘 맞으면 크게 노력하지 않아도 장기 연애를 할 수 있는 것 같더라”라며 비슷한 답변을 했다.

이어 그는 “저는 개그 코드가 잘 맞다. 둘 다 장난꾸러기라는 이야기를 많이 들었고, 주변에서 왜 둘이 만나는지 알겠다더라”고 덧붙여 솔직하게 공개했다.

큰 논란 없이 조용히 예쁘게 만나고 있는 이선빈·이광수 커플에 네티즌들 역시 조용히 뒤에서 응원하며 지켜보고 있다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

