동원홈푸드 금천미트, ‘올해의 브랜드 대상’ 2년 연속 수상

동원홈푸드가 운영하는 축산 도매 온라인몰 ‘금천미트’는 ‘2025년 올해의 브랜드 대상’ 시상식에서 축산물 도매 플랫폼 부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다. 지난해에 이어 2회 연속 수상이다.

지난 28일 서울시 중구 신라호텔에서 진행된 ‘2025년 올해의 브랜드 대상’ 시상식에서 이영상 동원홈푸드 대표(오른쪽)가 이장우 한국소비자포럼 기업위원장과 기념 촬영을 하고 있다. 동원홈푸드 제공

한국소비자포럼이 주관하는 ‘올해의 브랜드 대상’은 매년 소비자가 직접 한 해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정해 시상하는 국내 최대 규모의 브랜드 어워즈다. 올해 23주년을 맞아 전날 서울시 중구 신라호텔에서 진행됐다.

금천미트는 정육점, 식당 등 전국 19만 고객에게 한우, 한돈, 수입육 등 1000여 개의 축산물을 합리적인 가격으로 판매하는 국내 최대 축산 도매 온라인몰이다. 축산 전문가가 원료육의 구매부터 가공까지 전 과정을 직접 관리하며, 전국 익일 냉장 직배송 시스템을 갖춰 신선함을 보장한다.

금천미트는 지난 5월 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’에서 2년 연속으로 축산물 도매 플랫폼 부문 1위에 선정된 데 이어 이번 소비자 조사에서도 우수한 평가를 받으며 국내 최대 축산 도매 온라인몰로서 입지를 공고히 했다.

2011년부터 농림축산식품부, 한국종축개량협회, 전국한우협회가 주최하는 전국한우능력평가대회에 참여해 14년 연속으로 대통령상 한우를 낙찰 받으며 한우 농가와의 상생에 앞장서고 고객들에게 건강한 단백질을 제공하고 있다.

동원홈푸드 관계자는 “금천미트는 차별화된 품질과 공급망을 통해 소비자 편의를 제공한 점을 인정 받아 이번 수상의 영예를 안게 됐다”며 “앞으로도 고객들에게 고품질의 축산물을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

