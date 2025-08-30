SNT그룹, 美 루이지애나 공장 인수…현지 진출 본격화

SNT그룹이 자동차 부픔·방산과 에너지 부문의 북미 사업 확대를 위한 본격적인 행보에 나선다.

SNT그룹은 최근 미국 루이지애나주에 있는 33만㎡(10만평) 부지 공장 인수를 완료했으며, 향후 단계적으로 생산을 개시할 예정이라고 29일 밝혔다.

루이지애나는 미시시피 강을 통한 물류 허브이며, 주요 고속도로 축을 통해 미 중서부 지역과도 연결돼 있어 미국 내 주요 산업 거점들과의 연결성이 우수한 지역이다.

주요 자동차 공장들이 입지하고 있는 앨라바마, 조지아 등은 루아지애나 인근이기도 하다.

또한 LNG 프로젝트의 중심지일 뿐 아니라 석유화학, 정유시설 등 에너지 다소비형 산업단지가 밀집해 있다.

이번 투자는 SNT모티브가 주도하며 SNT에너지 등과의 협업을 통해 그룹 내 주요 사업 부문들을 전략적으로 결집해 북미 내 통합 생산 거점을 공동 운영할 계획이다.

이를 통해 SNT모티브는 모터 등의 자동차 부품을 미국 현지에서 생산해 납품하는 것이 가능할 전망이다.

SNT에너지는 LNG 프로젝트에 필요한 에어쿨러와 복합화력 발전소에 필요한 HRSG의 생산 및 공급 체계를 현지화함으로써 미국 내 고객 대응력을 강화해 나갈 계획이다.

SNT그룹 관계자는 “이번 투자를 통해 북미 시장 내 그룹의 생산·공급 역량을 획기적으로 높일 수 있을 것”이라며 “현지 고객의 요구에 선제적으로 대응하고, ‘Made in USA’ 기준을 충족하는 고품질 제품을 제공함으로써 세계 시장 재편 흐름에도 적극적으로 대응할 계획”이라고 밝혔다.

