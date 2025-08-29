‘말차 열풍’ 탑승…폴바셋, 제주산 햇말차 신메뉴 7종 출시

글로벌 ‘말차’ 유행에 폴 바셋도 탑승했다.

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋은 말차 메뉴 7종을 출시한다고 29일 밝혔다. 이번에 선보이는 메뉴는 제주산 햇말차를 활용해 말차의 진한 풍미가 더욱 잘 느껴지는 것이 특징이다.

말차 신메뉴 7종. 폴 바셋 제공

폴 바셋은 올봄 말차 시즌 종료 후 고객들의 지속적인 재출시 요구가 있어 보다 다채로운 레시피로 재출시하게 됐다고 밝혔다. 이번에 출시되는 메뉴들은 스테디셀러로 자리매김한 ‘제주말차 라떼’와 ‘제주말차 아이스크림’을 비롯해 다채로운 레시피로 MZ세대와 말차 덕후들의 입맛을 겨냥했다.

새롭게 출시한 ‘제주말차 아포가토’는 밀크 아이스크림에 말차 소스를 더해 부드러운 아이스크림과 쌉싸름한 말차를 함께 즐길 수 있고, ‘제주말차 단팥 프라페’는 말차 프라페 위에 팥과 아이스크림을 토핑해 색다르게 즐길 수 있는 디저트 음료다. 이 밖에도 폴 바셋은 에스프레소가 더해진 ‘제주말차 카페라떼’와 ‘제주말차 아이스크림 라떼’, ‘제주말차 아이스크림 디저트컵’도 함께 선보인다.

폴 바셋 관계자는 “폴 바셋 말차 음료와 아이스크림은 오래전부터 스테디셀러였지만 최근 글로벌 트렌드로 떠오른 말차 메뉴에 대해 고객들의 지속적인 재출시 문의가 있었다”며 “고객들의 니즈에 맞게 다양한 말차 레시피를 활용한 메뉴를 선보이게 됐다”고 말했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]