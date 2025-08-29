농협, 토스앱과 손잡고 농축협 특판 예적금 판매 개시

농협상호금융은 지난 11일부터 토스 앱을 통해 농축협 특판 예적금을 가입할 수 있도록 했다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 지난 11일 모바일 금융 앱인 토스(Toss)를 통해서도 농축협 특판 예적금 가입이 가능하도록 하여 고객편의성과 접근성을 더욱 개선하였다고 밝혔다.

이번 개선은 토스 어플리케이션에서 농축협 예적금 배너를 클릭하면 NH콕뱅크의 상품 가입 페이지가 연동되는 방식으로, 고금리 상품에 관심이 높은 고객들이 더욱 쉽고 편리하게 비대면 채널을 통해서 농축협의 예적금 상품에 접근할 수 있을 것으로 보인다.

특판 대상 상품은 예금 및 적금 등 다양한 형태로 구성되어 있고, 가입 기간 및 한도 등 상품별 세부사항은 NH콕뱅크 어플을 통해 확인 가능하다.

농협은 외부플랫폼과의 연계를 통해 젊은 세대 고객 확보와 다양한 상품 홍보 및 판매 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상되며, 고객들 역시 준조합원 제도 등을 활용한 절세 혜택은 물론 다양한 농협의 특화서비스까지 제공받을 수 있어 많은 기대를 모으고 있다.

여영현 상호금융대표이사는 “이번 토스와의 제휴는 일반 고객들이 보다 쉽게 농축협 금융 상품에 접근할 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 외부 플랫폼 연계 확대를 통해 많은 고객들에게 농협상호금융을 알리기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

