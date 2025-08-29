‘소비쿠폰’ 1차 대상자 98.2% 신청… 9조8000억원 지급

이재명정부가 지난달 21일 ‘민생 회복 소비 쿠폰’ 1차 신청 및 지급을 시작한 지 한 달이 훌쩍 지난 가운데, 지금까지 대상자 98.2%가 신청해 9조8000억원이 지급된 것으로 확인됐다.
행정안전부가 29일 발표한 소비 쿠폰 신청·사용 현황에 따르면 이날 0시 기준 4969만4846명이 소비 쿠폰을 신청해 지급받았다. 이는 지급 대상자(5060만7067명)의 98.2%에 달한다.
지급 수단별로 보면 신용·체크 카드가 3444만건(69.3%)으로 가장 많고 지역사랑상품권 920만건(18.5%), 선불카드는 606만건(12.2%)이다.
아울러 지난 25일 0시 기준으로 신용·체크 카드로 지급한 5조9715억원 가운데 78.7%인 4조6968억원 사용된 것으로 파악됐다.
정부는 다음 달 22일 2차 소비 쿠폰 신청 및 지급을 앞두고 있다. 전 국민 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급한다.
박진영 기자 jyp@segye.com
