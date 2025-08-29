‘美와 관세 갈등’ 중인 인도 “中과 협력해 세계 경제질서 안정화”…푸틴·모디·시진핑 ‘反트럼프 삼각협력’ 성사될까

미국과 관세협상 과정에서 갈등을 빚고 있는 인도가 앙숙인 중국과의 관계 개선을 모색하겠다는 뜻을 내비쳤다. 역시 미국과 갈등 중인 중국, 러시아 등과 함께 ‘반(反) 트럼프 협력’이 가속화할 수 있다는 관측까지 나온다.

나렌드라 모디 인도 총리는 29일(현지시간) 일본 요미우리신문과 서면 인터뷰에서 “세계 경제가 불안정한 상태를 고려해 주요 경제국인 인도와 중국이 협력해 세계 경제 질서의 안정화를 모색하는 것이 중요하다”고 밝혔다. 요미우리는 모디 총리가 도널드 트럼프 미국 행정부를 언급하며 직접 비판하지는 않았지만, 미국 관세 조치를 의식하고 있는 듯했다고 해설했다. 미국은 러시아산 원유 수입 등을 이유로 인도산 제품에 ‘보복성 50% 관세’를 부과하겠다고 밝힌 바 있다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽), 나렌드라 모디 인도 총리. 로이터연합뉴스

수십년간의 국경 충돌 등을 겪으며 국제사회의 대표적 ‘앙숙’으로 꼽혀왔던 인도와 중국은 불과 5년전에도 히말라야 분쟁 지역에서 발생한 무력 충돌로 갈등을 빚었으나 최근 협력을 강화하고 있다. 미국과 빚고 있는 경제 관련 갈등이 주요한 계기가 됐다는 평가다. 이날도 모디 총리는 중국과 관계에 대해 “지구에서 인구가 가장 많은 인도와 중국이 예측 가능하고 우호적 양국 관계를 구축하는 것은 지역과 세계 평화, 번영에 좋은 영향을 가져올 것”이라고 말했다.

이날부터 1박2일 일정으로 일본을 방문한 모디 총리는 이후 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석을 위해 7년 만에 중국을 찾는다. 이 회의에서는 모디 총리, 시진핑 국가 주석 외에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 도널드 트럼프 미국 대통령과 갈등 중인 3개국 정상이 에너지를 매개로 한 ‘반 트럼프 삼각협력’을 재확인할 가능성도 관측된다. 이들이 함께 모이는 것은 작년 10월 러시아 카잔에서 열린 브릭스(BRICS) 정상회의 이래 10개월만에 처음이다.

블룸버그 통신은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이래 러시아산 석유와 가스에 대한 서방 측 제재가 강화되면서 3개국이 ‘에너지 삼각협력’을 형성해 의존적 관계를 유지해왔다고 설명했다. 특히, 서방 제재로 에너지 수출 판로를 잃은 러시아가 거대한 시장을 갖춘 두 나라를 대체 수출지로 삼기 위해 관계 개선에 적극적이다. 2023년 초부터 러시아의 에너지 수출에서 중국과 인도 양국의 구매량이 차지하는 비중을 합하면 이미 과반에 달한다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AP연합뉴스

푸틴 대통령의 입장에서는 인도와 중국에 대한 에너지 수출을 유지하거나 늘리는 것이 이번 정상회의의 핵심 의제가 될 것이라고 블룸버그는 진단했다. 푸틴 대통령은 인도가 미국의 압박에도 불구하고 러시아산 원유 수입 규모를 계속 상당한 수준으로 유지하기를 기대하고 있다. 그는 또 중국에 대한 천연가스 수출을 늘릴 방법을 노리고 있다.

다만, 세 나라 사이의 에너지 협력을 더욱 긴밀하게 만들려는 푸틴 대통령의 희망에는 몇 가지 장애물이 있다. 이중 중국에 대한 인도의 의심이 중요한 요소로 꼽힌다. 그렇기에 모디 총리의 SCO 참석을 위한 방중은 푸틴 대통령이 바라는 3개국 관계 강화에 중요한 계기가 될 수 있다. 러시아는 이번 회의를 계기로 인도와 중국의 관계 개선을 위해 총력을 다할 가능성이 크다. 싱가포르국립대 정치학과의 자이안총 부교수는 “델리의 태도를 바꾸는 것은 베이징에 달려 있고, 러시아는 인도와 러시아 사이의 협력이 델리에 가치가 있도록 만들기 위해 러시아가 무엇을 해야 하는지 살펴보고 싶어할 수 있다”고 설명했다.

서필웅 기자 seoseo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]