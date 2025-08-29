[속보] 李대통령 “죽을힘 다하고 있다…내 말 하나에 국민 삶 달려”

이재명 대통령은 29일 더불어민주당 의원들과의 오찬 자리에서 “제 말 한마디에 수천만 국민의 삶이 달려있다는 막중한 책임감으로 죽을 힘을 다해 국정에 임하고 있다”고 말했다.

이재명 대통령이 지난 24일(현지 시간) 한일정상회담을 마치고 일본 도쿄에서 미국 워싱턴DC로 향하는 공군1호기에서 기내 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=뉴시스

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 진행한 브리핑을 통해 이 대통령이 “말만 많이 하는 것보다 결과를 보여드리고자 한다. 말보다는 행동과 결과가 앞서는 국정을 운영해 보고자 한다”고 말했다고 전했다.

이 대통령은 전날부터 1박 2일간 진행한 2025년 정기국회 대비 국회의원 워크숍을 마친 민주당 의원들과 청와대 영빈관에 오찬을 함께했다.

이 대통령은 “지역구를 다니면서 많은 국민을 만나달라”며 “국민의 목소리를 작은 하소연까지도 들어드리고 소통하는 것이, 설사 그 목소리에 다 응답할 수 없다 하더라도 매우 중요하다”고 강조했다.

이어 “국회에서 개혁 과제를 잘 추진해 주시리라 믿는다”며 “여러분도 지금이 역사의 변곡점이라 인식하고, 한분 한분의 책임이 정말 크다는 생각으로 임해주시기를 바란다”고 당부했다.

김수연 기자 sooya@segye.com

