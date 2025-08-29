'23만원 립스틱' 베일 벗은 루이뷔통 뷰티…서울서 전 세계 첫선

루이뷔통의 첫 뷰티 컬렉션 '라 보떼 루이뷔통'이 29일 한국에서 첫선을 보였다.



루이비통은 강남구 서울도산 '라 보떼 루이뷔통' 팝업 스토어에서 립 루즈·밤, 아이섀도 등으로 구성된 컬렉션을 공개했다.



9월 1일 문을 여는 이 공간은 전 세계에서 처음으로 루이비통의 뷰티 컬렉션을 선보인다. 뉴욕 소호를 포함해 루이비통 뷰티 제품을 직접 보고 테스트할 수 있는 공간은 단 두 곳이다.



루이뷔통의 이니셜 'LV'가 로마숫자로 55를 의미하는 데서 착안해 루즈 컬러는 55가지로 구성됐다.



장미·재스민·미모사 꽃에서 업사이클링(재활용)한 왁스에 시어버터와 히알루론산을 더해 보습력과 발색력을 높였다고 루이비통은 설명했다.



10개 컬러의 립밤, 4개 컬러 8종의 팔레트로 구성된 아이섀도도 화려한 공간에서 고객의 눈을 사로잡았다.

팝업스토어에는 카메라를 통해 여러 색상의 제품을 테스트해 볼 수 있는 버추얼(가상) 체험 공간과 메이크업 스테이션도 마련됐다.



3층에는 성수동 페이스트리 부티크 '노틀던'의 김명준, 하민재 셰프와의 협업한 디저트와 대표적인 립스틱 컬러 6종을 표현한 음료를 맛볼 수 있다.



다만 루이뷔통 뷰티 가격은 다른 명품의 뷰티 라인과 비교해 높게 책정됐다.



3ｇ 용량의 립 루즈와 립밤은 23만원으로, 케이스를 제외한 리필제품은 9만8천원이다.



아이섀도 팔레트의 경우 본 제품은 36만원, 리필은 13만원에 판매한다.



앞서 뷰티 라인을 내놓은 에르메스의 립 제품 가격은 10만원 내외이고 샤넬·디올 등은 5만∼6만원대여서 루이비통의 가격이 다른 브랜드보다 2∼4배에 이른다.



루이뷔통 립 제품은 같은 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 그룹에 속한 디올에서 제조한다.



모노그램 패턴의 립스틱 케이스와 파우치, 브러쉬 파우치 등도 출시됐다.



립스틱 한 개가 들어가는 루이뷔통 트렁크 모양의 케이스는 419만원이다.

