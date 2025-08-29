장동혁 “대통령 단독면담 후 민생논의 시간 가져야”... 사실상 수용 입장 전환

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령과의 영수회담과 관련해 여야 대표 회동 형식을 수용할 뜻을 밝혔다. 별도 면담이 필요하다는 전제 조건은 요구했지만 이번 계기가 아니더라도 차기 영수회담에 대한 입장만 밝혀도 이를 수용하겠다고 해 사실상 대통령실의 제안을 수용한 것이라는 분석이 나온다.

장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 인천 중구 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 마무리 발언을 하고 있다. 뉴시스

장 대표는 29일 인천에서 1박2일 일정으로 열린 연찬회 마무리 발언에서 “여야 지도부와 대통령이 같이 만나 한·미 정상회담 성과를 이야기할 수는 있다”며 “그 이후에 대통령과 제1야당 대표가 따로 시간을 갖고 지금, 고통받고 있는 국민들의 삶에 대해서 진지한 이야기를 할수있는 시간이 있어야 된다”고 밝혔다.

이어 “아니라면 더 양보해서, 정상회담의 성과를 국민들께 홍보하고자 한다면 이번에는 그런 형식의 만남이라고 하더라도 언제쯤 다시 시간을 정해 제1야당 대표와 만나 고통받고 있는 타들어가는 민생에 대한 이야기를 나눌 것인지에 대한 입장을 밝혀야 된다”고 말했다. 당초 여야 대표 회동 형식을 문제삼으며 1대1 영수회담을 주장했던 장 대표가 한 발 물러선 것으로 해석된다.

장 대표는 앞서 “정상회담에 대해 어떤 성과가 있었는지는 합의문이나 팩트시트를 공개한다면 굳이 설명하지 않아도 된다”며 “정상회담의 성과를 설명하기 위해 제1야당 대표를 그것도 여당 대표와 여당 지도부와 함께 부른다는 것은 이 어려운 시기에 함께 머리 맞대고 민생을 살피자는 의도는 아니라고 생각한다”고 했지만 결국 이 대통령과의 만남 자체는 부정하지 않은 것이다.

이를 두고 정치권에서는 여러 반응이 나온다. 대여 투쟁 수위를 높여야 하는 장 대표지만, 아직 정치적 입지가 크지 않은 상황에서 대통령과 마주하는 제1야당 대표라는 이미지가 필요하다는 해석이다. 이 때문에 이 대통령의 회동 제안은 수용하면서도 정부·여당과 대립각을 세우는 모습이 필요했다는 분석이다. 실제 이 대통령의 제안 이후 한 언론에서는 장 대표가 이를 수용하겠다고 말했다는 보도가 나왔으나 이후 장 대표는 이를 부인하며 ‘형식과 내용’이라는 전제조건을 강조했다.

조병욱 기자, 인천=이지안 기자

