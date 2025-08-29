교육부, 예산 총 106조 3000억 편성… ‘서울대 10개 만들기’ 공약에 8733억 투입

교육부가 ‘서울대 10개 만들기’ 공약을 뒷받침하기 위해 거점국립대학 지원에 나섰다. 총 8733억원 예산을 투입해 각 대학을 지역 교육∙연구의 중심지로 키우겠다고 알렸다.

교육부는 29일 국무회의에서 거점 국립대에 8733억원을 지원하는 등의 내용을 2026년 정부 예산안을 확정했다고 밝혔다. 교육부가 편성한 내년도 예산 총규모는 106조2663억원이다. 이는 지난해 102조60000억원에서 3조6000억원이 증액된 숫자다.

가장 눈에 띄는 건 대학 육성 분야다. 교육부는 국가 균형 성장을 위해 거점국립대를 집중 지원하고 지역혁신 중심대학 지원체계(RISE)를 추진하는 등 '대학 육성'에만 총 3조1326억원을 투입한다. 특히 경북대∙전남대∙부산대 등 서울대를 제외한 전국 9개 거점 국립대에 8773억원을 투입한다. 이는 2025년 예산(3956억원)의 두 배가 넘는 규모다.

이재명 대통령은 대선 당시 거점국립대 육성을 통한 ‘서울대 10개 만들기’를 교육 공약으로 내건 바 있다. 이번 예산 편성은 이를 뒷받침하기 위한 것으로 보인다. 교육부는 거점국립대학을 지역 기술주도성장을 견인하는 교육·연구 허브로 육성할 계획이다. 교육부는 지역 전략산업과 연계된 집중 육성 분야를 중심으로 9개 거점국립대학의 학부 교육 프로그램을 혁신, 지역 교육 경쟁력을 강화하도록 구상했다. 또 3개 거점국립대학에선 학부 외에도 대학원∙연구소 경쟁력도 높여 세계적 수준의 연구대학으로 도약할 수 있게 관련 사업을 일괄 지원하기로 했다.

RISE 사업에도 전년보다 약 2000억원 많은 총 2조1403억원을 지원한다. 증액된 예산은 지역대학 간 교육·연구 협력 촉진, 5극3특 등 초광역 단위 과제 수행, 우수지자체 성과보상(인센티브) 등에 활용할 계획이다. 교육부는 도 학령인구 감소, 산업구조 변화에 따라 대학이 학과 구조 혁신 등 특성화를 추진할 수 있도록 '대학·전문대학 혁신지원사업 특성화 지원' 예산도 신설했다. 일반대학에 850억원, 전문대학에는 340억원을 각각 투입한다.

교육부는 국립대 지원 외에도 인공지능(AI) 및 이공계 인재 양성을 위해 관련 분야 예산 3336억원을 편성했다. ‘국가책임 AI 인재’엔 1246억원을 투입, 전년(147억원) 대비 1099억원을 늘렸다. AI 분야 비전공 학생에겐 AI를 제대로, 또 윤리적으로 활용할 수 있게 돕는 기본교육 프로그램도 개발∙보급할 계획이다. 아울러 ‘AI 거점대학’ 3곳을 신규 지정해 교육∙연구 거점으로 육성할 방침이다. 인공지능 부트캠프(단기집중 프로그램) 운영도 기존 3개교에서 40개교로 대폭 확대한다.

이공계 인재 양성 및 해외 유출 방지를 위한 예산으로도 2090억원을 편성했다. 학부부터 박사과정 이후까지 이공계 인재의 성장 경로를 지원하는 사업을 신설하는 한편 미래 자동차, 로봇 등 첨단산업 인재 양성 지원사업도 확대할 계획이다.

교육부는 미진했던 유보통합 추진에도 박차를 가해 총 8331억원을 투자한다. 단계적 무상 교육·보육 실현을 위해 4∼5세 학부모 부담분 4703억원을 지원한다. 또 세심한 보살핌이 요구되는 0세반부터 교사 대 아동 비율을 기존 1대 3에서 1대 2로 개선할 방침이다. 이를 위해 인건비 미지원기관에 2512억원을, 인건비 지원기관에도 750억원을 투입한다.

교육부는 수요가 높은 출근 시간대 충분한 돌봄 서비스가 제공될 수 있도록 '아침 돌봄' 교사 수당(1시간)도 신설해 365억원을 투입했다. 어린이집의 안정적인 보육 서비스를 위해 영아(0∼2세) 및 장애아 보육료 단가 3% 인상분도 넣었다.

교육부는 2025년 세제개편안과 연계해 교육세 구조를 개편한다. 올해 말 일몰 예정인 고등·평생교육지원특별회계를 2030년 12월 31일까지 5년 연장한다. 교육세 중 금융·보험업분(증세분 포함)은 이 특별회계로 전입한다. 아울러 기존 유아교육지원특별회계를 확대·개편해 일반회계 보육사업과 신규 유보통합 사업을 포함하는 영유아특별회계를 신설하기로 했다. 재원은 금융·보험업분을 제외한 교육세 60%와 일반회계 전입금으로 구성된다. 영유아특별회계에 전입하고 남은 교육세(40%)는 보통교부금에 포함해 교육청에 교부한다. 올해 8월 개정된 지방교육재정교부금법에 따른 고등학교 무상교육 국가 부담금 5천785억원도 예산에 편성됐다.

최은옥 교육부 차관은 "새 정부의 국정과제를 착실히 추진하기 위해 내년도 예산안을 편성했다"며 "2026년도 예산을 마중물 삼아 지역교육 혁신으로 지역 인재를 양성하고, 인공지능 디지털시대의 미래 인재를 양성할 것"이라고 말했다.

차승윤 기자 chasy99@segye.com

