김성환 환경장관, 신규댐 후보지 연속 방문… 금강·영산강·섬진강 댐 후보지 3곳 점검

김성환 환경부 장관이 낙동강에 이어 금강·영산강·섬진강 권역 신규댐 후보지 현장을 찾는다.

지난 26일 회야강댐 후보지를 찾았던 김성환 환경부 장관. 환경부

환경부는 29일 김 장관이 낙동강 권역 신규댐 후보지 4곳에 이어 금강·영산강·섬진강 권역 신규댐 후보지 3곳을 차례로 방문한다고 밝혔다. 금강 권역은 지천댐 후보지(충남 청양·부여군, 다목적), 영산강·섬진강 권역 신규댐 후보지 2곳은 동복천댐 신규댐 후보지(전남 화순군, 용수전용)와 병영천댐 신규댐 후보지(전남 강진군, 홍수조절)다.

김 장관은 지난 26일 신규댐의 홍수·가뭄 예방 효과와 지역 수용성 정밀 재검토를 위해 지역 찬반 논란이 있는 후보지 등 낙동강 권역 4곳(용두천·감천·운문천·회야강) 댐 후보지를 우선 방문한 바 있다. 이번 현장방문은 지난 낙동강 현장 방문에 이어 금강·영산강·섬진강 권역 신규댐 후보지 3곳도 점검하는 차원이다. 김 장관은 신규댐에 대한 지자체, 시민단체, 지역주민 등 여러 이해관계자의 다양한 의견을 청취할 예정이다.

김 장관은 “신규댐에 대한 다양한 의견과 찬반 논란이 있는 만큼 현장의 생생한 목소리를 듣고 합리적인 댐 추진방향을 설정하겠다”라고 밝혔다.

차승윤 기자 chasy99@segye.com

