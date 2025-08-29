민주 한민수 “장동혁, 공감능력 없다”며 ‘사이코패스’ 지적…여야 대치 국면 가속

‘내란 종식’을 앞세운 더불어민주당 정청래 체제에 맞서 국민의힘 장동혁 신임 대표는 ‘반정부 투쟁’을 선언하며 여야 ‘강 대 강’ 대치 국면이 이어지는 가운데, 더불어민주당은 29일 장 대표를 향한 날 선 비판을 쏟아냈다.

민주당 한민수 당 대표 비서실장은 이날 장 대표를 겨냥해 “타인의 고통·감정에 대해 공감하는 능력이 전혀 없는 것 아닌가. 그런 능력이 없는 사람들을 우리 사회에서는 사이코패스라고 부른다”고 말했다.

한 실장은 SBS 라디오에 출연해 ‘윤석열에 대한 탄핵은 잘못이고, 내란은 잘된 것이라고 생각하는가’ 등의 정청래 대표 질문에 장 대표가 “질문을 보고 빵 터졌다”라고 답한 것을 지적하며 이같이 말했다. 한 실장은 “국민이 궁금해하고 진짜 던지고 싶은 질문인데, 답변을 못 하면 말을 말든지 아니면 생각을 당당하게 밝히면 된다”며 “그런데 엄중한 최고위원회에서 ‘빵 터졌다’고 하니 도대체 무슨 생각으로 그런 말씀을 하는지 되게 실망했다”고 했다.

한 실장은 ‘장 대표가 사이코패스냐’는 진행자의 후속 질문에 “그렇게까지 단정을 하는 건 아니다”라면서도 “그분이 당 대표 경선 과정에서 한 얘기가 있지 않은가”라고 되물었다. 장 대표는 앞서 경선 과정에서 ‘탄핵반대파’ 선봉에서 ‘윤어게인’ 등 강경 지지층의 구호를 그대로 흡수한 바 있다.

한 실장은 인터뷰 말미에 장 대표를 사이코패스라고 직접 지칭한 것은 아니라면서 “그런 것(정 대표 질문)에 대해 웃음이 빵 터졌다는 것은 ‘비상식적이다’는 말을 드리기 위해서 (말)했다”고 해명했다.

이에 국민의힘 최보윤 수석대변인은 논평을 통해 “야당 대표를 가리켜 ‘사이코패스’라는 막말을 내뱉었다”며 “정치에도 금도가 있다”고 비판했다. 그는 이어 “정청래 대표가 국민의힘을 ‘10번이고 100번이고 해산시킨다’고 공언한다고 비서실장까지 분별없이 당 대표 장단에 맞추고 있는 것”이라며 “야당을 국정 운영의 파트너로 존중하지 않고 무시하고 깔보는 행태는 당 대표나 비서실장이나 매한가지”라고 말했다.

민주당은 물러서지 않고 장 대표를 향한 비판을 이어갔다. 박지혜 당 대변인은 이날 논평을 통해 “한낱 극우 유튜버를, 누가 제1야당을 좌지우지하는 세력가로 키웠나. 장동혁 대표가 그 장본인”이라고 말했다.

박 대변인은 ‘대구시장 공천받아도 이진숙에 양보하겠다’ 등의 전직 한국사 강사 전한길씨의 발언을 언급하며 “생각이 있다면, 지금이라도 어떻게 ‘전한길의 길’에서 빠져나올 것인지부터 밝히라”고 촉구했다.

그는 이어 “장동혁 대표에게 묻고 싶다. 당장 당선에 급급해 역사와 국민을 배신하고, 극우 유튜버 손에 제1야당을 쥐여준 소감이 어떻냐”며 “장 대표가 싸워야 할 대상은 국민이 아닌 극우 세력”이라고 지적했다.

