美 백악관, 가자지구 전후 구상 회의에 이스라엘 장관도 참석

도널드 트럼프 미국 대통령이 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임보좌관, 토니 블레어 전 영국 총리 등과 함께 가자지구 전후 구상을 논의한 자리에 론 더머 이스라엘 전략담당장관도 함께 했다.

美백악관. 연합뉴스

미국 매체 액시오스는 28일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 전날 백악관에서 열린 회의 말미에 트럼프 대통령이 이스라엘 측 의견을 듣고 싶다며 더머 장관을 불러오라고 지시했다고 보도했다. 더머 장관은 당시 마코 루비오 국무장관과 스티브 위트코프 중동특사에게 가자시티 점령 작전 등에 관해 설명하기 위해 백악관을 찾은 상황이었다.

이 자리에서 더머 장관은 이스라엘이 영원히 가자지구를 점령하고 싶은 생각은 없으며 팔레스타인 사람들을 추방하고 싶어하지도 않는다고 명확히 했다고 한다. 다만 하마스가 아닌 다른 수용할 수 있는 대안세력에 가자지구의 통치권을 넘기기를 원한다는 점을 강조했다고 한다. 한 소식통은 액시오스에 “트럼프 대통령은 더머 장관에게 이스라엘이 원하는 것과 결코 포기할 수 없는 것을 듣고 싶어했다”며 “더머의 메시지는 이스라엘의 조건만 충족된다면 다른 모든 사항에 대해서는 열려있다는 것이었다”고 말했다. 가자지구의 전후 구상을 논의하는 회의는 1시간 넘게 진행됐지만 별다른 결론을내리지는 못한 것으로 전해진다.

하마스를 대신해 가자지구를 통치할 세력이 필요하다는 점은 명확해졌지만, 그 역할을 누가 맡을지에 대한 답안은 아직 찾지 못했다. 액시오스는 완전히 파괴된 지역을 재건하고 모든 이해당사자가 수용할 수 있는 정치, 안보 체계를 설계하는 일은 극도로 어려울 것이라고 전망했다. 하지만 백악관은 이스라엘의 가자시티 점령 작전이 끝나는 시점에는 가자 전후 계획이 마련되어야 한다고 보고 있다고도 전했다. 한 소식통은 “목표는 이스라엘이 안보적 관점에서 과거로 돌아가지 않을 수 있도록 미국이 가자지구에서 국제적으로 수용할 수 있는 통치체계를 마련하는 노력을 주도하는 것”이라고 말했다.

워싱턴=홍주형 특파원 jhh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]