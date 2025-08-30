합천군, 수해 아픔 딛고 일상으로 복귀…응급복구율 95%

지난달 내린 극한호우는 서부경남지역에 큰 상처를 남겼다.

그러나 합천군은 선제적 대응부터 긴급대피 조치까지 군민 안전을 최우선으로, 단 한명의 인명피해도 발생하지 않았다.

합천군은 한 달 만에 응급복구율 95%를 달성하며 군민의 생활 터전을 다시 일으키고 있다.

29일 군에 따르면 7월16일부터 20일까지 이어진 기록적인 폭우로 군은 공공시설 860억원, 사유시설 224억원 등 총 1084억원의 피해를 입었다.

도로와 교량 유실, 농경지와 주택 침수 등 군민들이 입은 피해는 컸지만, 군의 신속하고 적극적인 대응으로 인명피해는 없었다.

이번 복구에는 자원봉사자 3882명과 의용소방대 등 358여명, 군청 공무원 1592명 등 모두 5900여명이 힘을 보탰다.

또한 12일간 9600명분의 구호 급식이 제공돼 피해 주민과 자원봉사자들의 생활을 뒷받침했다.

그 결과 한 달이 지난 이달 20일 기준 군은 응급복구율 95%를 달성하며 빠른 일상 복귀를 이어가고 있다.

군은 국비와 도비를 포함해 총 3840억원의 복구 예산을 확보하고 공공·사유시설 복구를 본격화하고 있다.

이번 복구에서는 기존 보상 기준을 뛰어넘는 실질적 지원책이 마련됐다.

전파 주택에는 최대 6000만원, 반파 주택에는 그 절반을 위로금으로 지원하며 풍수해보험 가입자 또한 추정 보험금에 따라 최대 3200만 원을 추가로 지원받을 수 있다.

주택 침수 피해는 가전과 가재도구까지 포함해 350만원이 추가 지원돼 총 700만원의 재난지원금이 지급된다.

농·산림작물은 지원 단가 현실화와 함께 지원율을 100%로 상향했고, 가축 입식비와 농기계 지원율도 각각 100%와 50%로 높아졌다.

농업시설 피해 농가는 일반작물은 최대 3개월, 원예·축산은 6개월, 과수 분야는 12개월까지 생계비를 지원받으며, 소상공인도 기존 지원금 외 추가 500만원 늘어난 생계안정 지원금을 받을 수 있다.

군은 개선복구와 기능복구를 조속히 추진하기 위해 재해복구 전담 TF팀을 구성해 운영하고 있다.

군민들이 일상 복귀를 체감할 수 있도록 복구 작업에 속도를 내고 있다.

전담 TF팀은 복구계획과 추진사항을 총괄 관리하며, 단기와 중장기 복구대상을 구분해 우선순위를 정하고 신속히 복구를 진행해 군민 불편을 최소화할 계획이다.

특히 행정절차가 복잡하고 장기간 소요되는 개선복구사업 등 대규모 사업은 직접 수행해 전문성을 확보하고, 실시설계와 인허가 절차를 최대한 단축해 나갈 방침이다.

군은 기후변화와 자연재난에 대비해 현장 중심으로 군민의 목소리를 반영하고, 견실한 복구 공사가 이뤄지도록 만전을 기할 예정이다.

군은 반복 침수와 산사태 구간의 배수로 정비와 사면 보강을 강화하고, 공공시설 공사 설계 시 기후변화와 자연재난에 능동적으로 대응할 수 있도록 반영할 계획이다.

예방 중심의 설계와 시공을 원칙으로 삼아 장기적 안전성을 확보하는데 방점을 뒀다.

군은 이미 수해 발생 전에도 수방자재 창고 점검과 재해예방사업 현장 점검을 지속적으로 이어왔으며, 이번에 드러난 취약 지역은 데이터를 체계적으로 축적해 집중 관리할 예정이다.

단순한 공사에 그치지 않고 행정·감찰 대응까지 병행해 같은 피해가 반복되지 않도록 한다는 방침이다.

김윤철 합천군수는 “주민 생활과 직결된 불편을 먼저 해소할 수 있도록 현장 중심의 복구를 추진하겠다”며 “기후 위기 시대에 맞는 예방 중심 행정을 강화해 군민이 안심할 수 있는 안전한 합천을 만들겠다”고 말했다.

