광주상생카드, 9∼12월 13% 할인

광주시는 9월부터 12월까지 광주상생카드 특별할인에 들어간다고 28일 밝혔다.

할인율을 기존 7％에서 13％로 대폭 확대해 광주상생카드로 월 충전 한도인 50만원을 쓰면 6만5000원을 할인받게 된다.

집중호우와 폭염으로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣고, 지역 소상공인 매출 증대에 실질적인 도움이 될 것으로 광주시는 기대했다.

광주시는 이번 특별할인에 6200억원 규모의 상생카드를 발행할 계획이다. 할인 규모는 역대 최대이며 특별할인 기간도 4개월로 가장 길다. 특히 호우피해로 인해 특별재난지역으로 지정된 북구 전역과 광산구 어룡동·삼도동에서는 이용 시민에 한해 5％ 추가 캐시백을 제공해 피해지역 골목상권 회복을 지원한다.

기존 상생카드(체크 및 기명 선불)를 보유한 시민은 광주은행 인터넷·스마트뱅킹을 통해 간편하게 충전할 수 있으며 광주은행 전 영업점에서도 구매·충전할 수 있다.

주재희 시 경제창업국장은 “이번 특별할인은 이재명 정부의 지역사랑상품권 강화 정책에 가장 먼저 호응한 광주시의 선제 대응”이라고 설명했다.

