옴진리교 교주 딸 한국 입국 거부됐다…“가해자 가족은 언제까지 책임져야 하나”

옴진리교 교주 아사하라 쇼코의 딸 마쓰모토 리카가 한국 입국을 거부된 뒤 현지 매체와 인터뷰하고 있다. 아베마(ABEMA)뉴스 화면 캡처

29일 아베마(ABEMA)뉴스 등 일본 매체들에 따르면 옴진리교 교주 아사하라 쇼코(본명 마쓰모토 지즈오)의 셋째딸 마쓰모토 리카가 최근 영화제 참석차 한국에 가려 했으나 허용되지 않았다.

마쓰모토는 가해자 가족의 삶을 조명하는 다큐멘터리 영화 ‘내가 그의 딸이다’에 출연했으며, 해당 다큐멘터리가 상영되는 EBS 다큐멘터리 영화제에 참석하기 위해 한국에 방문할 예정이었다.

그는 도쿄 하네다공항에서 비행기에 탑승할 예정이었으나 출국 허가를 받지 못했다. 현재 매체는 현장 직원이 한국대사관에 연락했더니 “입국할 수 없다는 말을 들었다”며, 구체적인 출국 불허 사유는 확인되지 않았다고 전했다.

마쓰모토는 “내 이름이 국가적으로 어떤 취급을 받는지 보여준다”며 “나뿐만 아니라 많은 가해자 가족도 비슷한 상황에 놓여 있을 것”이라고 말했다.

어린 시적 마쓰모토 리카와 옴진리교 교수 아사하라 쇼코. 다큐멘터리 ‘내가 그의 딸이다’의 한 장면

마쓰모토는 아사하라 쇼코의 딸로, 아사하라 쇼코는 1995년 5월 도쿄 지하철에 사린가스를 살포한 주범이다. 이 사건으로 13명이 숨지고, 6000여명이 다쳤다. 아사하라 쇼코는 옴진리교에 비판적인 인물들에게 테러를 가하고 교단에서 탈퇴하려는 신자들을 납치, 살해한 뒤 흔적도 없이 사체를 처리하는 등 악질적인 범죄를 자행하다 경찰의 손길이 뻗쳐오자 공권력에 대항하기 위해 독극물 사린에 의한 무차별 테러를 지시한 것으로 밝혀졌다. 아사하라 쇼코에 대해서는 2018년 사형이 집행됐다.

마쓰모토는 2015년 자서전 ‘멈춘 시계’를 출간하고 자신의 얼굴과 이름, 아사하라 쇼코의 딸이라는 정체를 드러냈다.

이후 ‘살인자의 가족’으로 받는 따가운 시선과 차별, 배제에 대해 알리고 있다. ‘그 자의 딸’이 아닌 ‘마쓰모토 리카’로 인정해달라는 것이다.

마쓰모토는 지난 6월 일본 매체와 인터뷰에서 “고등학교는 1개교를 제외하고 수용을 거부했다. 대학입학에 합격했는데 거부돼 소송을 통해 입학할 수 있었다”며 “취직을 해도 아사하라의 딸이라는 것이 밝혀지면 해고됐다”고 전했다. 또 “은행계좌를 만드는 것도 여러 은행에서 거부됐다. ‘종합적인 판단’이라고만 했다고 전했다. 그는 “한국과 캐나다 등에서 해외 입국을 거부당했다”며 “캐나다는 ‘테러를 일으킬 우려’에 해당한다고 설명했다”고 덧붙였다.

마쓰모토는 그러면서 “가해자 가족은 언제까지 책임져야 할까. 제발 다음 세대 아이들에게 묻지 말아 달라”며 “사건이 일어나길 원치 않았던 것은 가해자 가족도 마찬가지”라고 말했다.

