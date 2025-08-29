박준형 "김지혜, 돈 좀 번다고 날 무시해…밥도 안 줘"

코미디언 박준형이 이혼 상담을 받았다.

28일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어 2'에서는 박준형, 김지혜 부부의 이혼 체험이 그려졌다.

사진=JTBC 제공

이날 박준형은 박지훈 변호사를 찾아 상담받았다.

박 변호사는 "연예인치고 재산이 너무 없다. 본인 명의의 재산이 있느냐"고 물었다. 박준형이 "없다"고 하자 박 변호사는 "어떻게 사셨길래"라며 당황해했다.

박준형은 "올해가 결혼 20주년"이라며 "김지혜 씨가 나를 들들 볶는다. 결정적으로 자기가 좀 번다고 무시한다"고 말했다.

그러면서 "부부는 평등한 거 아니냐. 혹시라도 이혼하면 어떻게 되느냐"며 궁금해했다.

박 변호사는 "이혼이라는 게 쉽지 않다. 우리나라에서 이혼 방법은 딱 두 가지다. 재판 이혼이나 협의 이혼"이라고 밝혔다.

박준형이 "대부분 성격 차이 때문에 이혼하는 거 아니냐"고 묻자 박 변호사는 "실제로 성격 차이 때문에 이혼하는 경우는 없다. 부정행위 때문"이라고 강조했다.

재산 분할에 대한 상담도 이어졌다. 박준형은 "예전에 신문에서 봤는데 전업주부가 이혼할 때 가사 노동의 시간을 재산 형성 기여도로 인정되더라"고 물었다.

이어 "어제 김지혜 씨가 가지밥을 했다. 남아서 저녁에 내가 적으려고 하는데 '그거 주니(첫째 딸)거야'라고 하더라. 내 밥을 아예 안 했다"고 말했다.

스튜디오에서 이를 보던 최양락은 "너무 쪼잔하다. 정말 가지가지 한다"며 질타했고, 최설아도 "가지로 확 그냥"이라고 핀잔을 줬다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]