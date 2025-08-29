[속보] 李대통령 “외교 문제, 다른 목소리 없었으면…결국 사람이 하는 일”

이재명 대통령은 29일 “여야 지도부에게 순방 성과를 직접 설명하고, 협력 방안을 논의하기 위한 자리를 가능하면 조속히 마련하겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 제39회 국무회의를 주재하고 “순방 성과를 이어가기 위해서는 초당적 협력이 뒷받침돼야 한다. 외교 문제나 국익에 관해서는 최소한 다른 목소리가 없었으면 한다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “외교도 결국 사람이 하는 일이고, 국익을 지키려면 마음을 얻어야 한다”며 “이번 순방에서 형성된 따뜻한 신뢰 관계를 바탕으로 우리 국익을 지키고, 주변국과의 협력도 확대해 나가도록 할 것”이라고 강조했다.
이어 “국민 여러분의 성원 덕에 미국과 일본 순방을 잘 마무리하고 돌아왔다. 국민 여러분의 아낌없는 조언이 큰 힘이 됐다”며 “팀 코리아 정신으로 현지에서 혼연일체로 함께 헌신해 준 기업인, 언론인 여러분에게도 각별히 감사의 인사를 드린다”고 덧붙였다.
김동환 기자 kimcharr@segye.com
