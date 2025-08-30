7월 다시 증가로 돌아선 ‘악성 미분양’… 전월 대비 1.3% 늘어

‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양 물량이 한 달 만에 다시 증가한 것으로 나타났다.

국토교통부가 29일 발표한 ‘7월 주택통계’에 따르면 지난달 말 기준 전국의 준공 후 미분양 주택은 2만7057가구로 전월 대비 341가구(1.3%) 늘었다.

서울 중구 남산에서 바라본 아파트단지. 뉴시스

준공 후 미분양 물량은 2023년 8월부터 올해 5월까지 22개월 연속 증가하다 6월 감소로 전환했으나 한 달 만에 다시 증가로 돌아섰다.

전체 준공 후 미분양 물량의 83.5%(2만2589가구)는 지방 소재 주택으로 집계됐다. 지역별로는 대구가 3707가구로 가장 많았고 이어 경남(3468가구), 경북(3235가구), 부산(2567가구) 등 순이었다. 다만 일반 미분양은 전월보다 2.3%(1490가구) 줄어든 6만2244가구로 6개월 연속 감소세를 이어갔다.

주택 공급지표 중 인허가는 지난달 전국 1만6115가구로 전년 동월 대비 26.1% 감소했다. 수도권(9879가구)은 7.3% 늘었으나 지방(6236가구)이 50.6% 줄었다.

착공은 전국 2만1400가구로 지난해 같은 기간 대비 33.5% 늘었다. 공동주택 분양은 수도권(1만1939가구)이 71.2%, 지방(1만813가구)이 80.0% 각각 늘어 전국적으로 75.3% 증가한 2만2752가구로 집계됐다. 준공은 전국 2만5561가구로 지난해보다 12.0% 감소했다.

지난달 전국 주택 매매거래량은 6만4235건으로 전월 대비 13.0% 줄었다. 수도권(3만4704건)이 19.2%, 지방(2만9531건)은 4.3% 각각 감소했다.

전국 아파트 거래(4만9940건)는 전월보다 15.2% 줄어든 것으로 나타났다. 서울(8485건)이 21.5%, 수도권 전체(2만5696건)는 23.8% 각각 줄었다. 수도권을 대상으로 한 ‘6·27 대출 규제’ 영향이 반영된 것으로 풀이된다.

이강진 기자 jin@segye.com

