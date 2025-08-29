최고 체감온도 33도 안팎…전국 곳곳에서 소나기 [오늘날씨]

서울 종로구 경복궁을 찾은 관광객들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 뉴스1

금요일인 29일에도 전국 대부분 지역의 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 등 무더위가 이어지겠다.

이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 27.7도, 인천 27.6도, 수원 25.9도, 춘천 26.3도, 강릉 30.2도, 청주 26.8도, 대전 26.0도, 전주 25.1도, 광주 25.5도, 제주 27.1도, 대구 25.8도, 부산 26.2도, 울산 24.2도, 창원 24.6도 등이다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 30도, 강릉 35도, 대전 33도, 대구 35도, 전주 33도, 광주 34도, 부산 33도, 제주 33도로 예상된다.

온열질환 발생 가능성이 높은 지역에서는 야외 활동과 외출을 자제하고 식중독 예방을 위한 철저한 음식 관리가 필요하다. 또 수시로 수분을 섭취하고 장시간 홀로 작업하는 것을 자제하는 것이 좋다.

수도권과 강원 북부 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 강원 내륙·산지, 충남권, 충북 중·북부, 전라 내륙, 제주도에서는 오후부터 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 인천·경기 북부, 강원 북부 내륙, 서해5도 5~60㎜, 서울·경기 남부, 강원 중·남부 내륙, 강원 산지 5~40㎜, 대전·세종·충남, 충북 중·북부 5~30㎜, 전남 동부 내륙, 전북 북동 내륙, 제주도 5~20㎜다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~2.0ｍ, 남해 0.5~1.0ｍ로 예측된다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

