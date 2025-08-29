울진군, 2025년 울진바지게 달빛 야시장 29일 개장

경북 울진군은 29일 울진바지게시장에서‘2025 울진바지게 달빛 야시장’행사를 개최한다고 28일 밝혔다.

울진바지게시장 ‘달빛 야시장’은 침체된 전통시장 활성화와 특화된 야간 관광명소 도약으로 울진을 보다 많이 알릴 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 보인다.

2025년 울진바지게시장 토요야시장 행사포스터. 울진군 제공

이번 토요 야시장은 29일 오후 7시 개막식을 시작으로 30일 오후 9시까지 운영하며 특색있고 다채로운 행사와 프로그램으로 여름 관광객들을 맞을 예정이다.

주요 프로그램은 야시장 매대 & 맥주 페스티벌, 바지게 × 오징어게임‘바지게꾼을 이겨라’, 울진바지게 힐링 NIGHT1‘달빛가요제-나름 나도 가수다’, 힐링 NIGHT2‘문화에 달빛을 더하다’, 울진 바지게 온가족 행복체험부스, 에어바운스 놀이터 등으로 구성된다.

울진바지게시장 야시장 운영은 다양한 먹거리, 볼거리, 즐길거리로 시장을 찾는 고객들에게 즐거움과 행복한 추억을 안겨줄 것으로 기대된다.

MZ세대를 중심으로 하는 새로운 소비 문화가 지속적으로 확산되는 가운데, 이번 행사는 MZ고객층에 토속적인 5일장 풍경을 간직한 울진바지게시장의 아날로그 감성에 새로운 트랜드를 접목한 신선한 문화공간의 장을 마련하는 계기가 될 것으로 보인다.

손병복 울진군수는 “전통시장 활성화를 위한 프로그램 확충은 물론 고객맞춤 마케팅을 통해 시장의 매출증대 및 재방문률을 높이고, 먹거리, 볼거리, 즐길거리가 다양한 전통시장을 만들기 위해 노력하겠다”라고 말했다.

울진=이영균 기자 lyg0203@segye.com

