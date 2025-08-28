미성년자 때부터 친딸 상습 성폭행, 임신시킨 50대 아버지, 검찰 ‘중형 구형’

게티이미지뱅크

친딸을 상습적으로 성폭행한 것도 모자라 임신까지 시킨 인면수심 50대 아버지에게 검찰이 중형을 구형했다.

그는 재판에서 뒤늦게 후회하며 선처를 구했다.

검찰은 28일 수원지법 여주지원(부장판사 안재훈) 심리로 열린 재판에서 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반(친족 관계에 의한 강간·강제추행) 혐의로 구속 기소된 A 씨(51)에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

또 10년간의 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한을 청구했다.

A 씨는 지난 2021년 7월과 올해 3월 자신의 주거지에서 친딸 B 씨를 강간한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

범행 시기는 B 씨가 미성년자였던 때부터 시작됐다.

A 씨의 범행은 B 씨가 임신 검사를 받기 위해 병원을 찾으면서 발각됐다.

B 씨는 검사받는 과정에서 "아버지로부터 피해를 입었다"는 취지로 이야기했고, 병원 측은 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨와 B 씨 태아의 유전자(DNA)를 대조한 결과, 서로 친자 관계라는 사실을 확인했다.

A 씨는 경찰과 검찰 조사에서 자신의 범행 사실을 모두 인정했다.

이 사건에 대해 검찰은 "피고인은 친딸을 강간했고, 친딸은 강간과 임신, 낙태라는 끔찍한 기억을 갖고 살아가게 됐다"며 "이로 인해 피해자는 평생 트라우마는 물론 관계 형성이 어려울 것으로 보인다"고 지적했다.

그러면서 "친부는 성 착취 대상으로 친딸을 성폭행했고, 여러 상황을 고려하면 출소 이후 피해자에게 2차 가해 또는 재범 가능성이 높다"며 "반인륜적 범죄에 상응하는 죗값을 치를 수 있도록 형을 선고해 달라"고 밝혔다.

A 씨 변호인은 "변명의 여지가 없지만 피고인이 이 사건 전까지 음주운전 벌금 전과 외에 별다른 범죄 전력이 없는 점을 참작해 달라"고 변론했다.

A 씨는 최후진술에서 "딸아이와 가족들에게 평생 용서와 사죄를 빌며 살겠다"면서 뒤늦게 후회했다.

한편 B 씨와 그의 모친은 피해 상황을 주변이나 수사 기관에 알리기 어려운 가정환경에 놓여 있었던 것으로 알려졌다.

재판부는 10월 23일 같은 법정에서 A 씨에 대한 선고공판을 열 계획이다.

이동준 기자 blondie@segye.com

