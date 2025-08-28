전한길 “날 품는 자 시장·국회의원·대통령 된다…장동혁과 이심전심”

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 14일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회 회의 출석을 위해 엘리베이터에 탑승해 손을 들어보이고 있다. 공동취재

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 자신과 손을 맞잡는 사람이 향후 국회의원과 대통령이 될 수 있다며 보수 진영에서 영향력을 과시했다.

전씨는 27일 미국 워싱턴에서 진행한 유튜브 라이브 방송을 통해 “전한길을 품은 장동혁 후보가 당 대표로 당선됐다”고 자신이 큰 공을 세웠음을 강조했다. 앞서 전씨는 한미 정상회담을 취재하겠다며 지난 24일 미국으로 떠난 바 있다.

전씨는 “또 예언하겠다. 전한길을 품는 자가 내년에 지방자치단체장이 되고, 향후 국회의원 공천도 받을 수 있다”며 “전한길을 품는 자가 다음 대통령까지 될 수 있을 것”이라고 주장했다.

이어 ‘내년 지방선거 때 대구시장 자리를 놓고 자신과 이진숙 방송통신위원장이 경쟁을 펼칠 것’이라는 더불어민주당 김광진 전 의원의 글을 소개하면서 “이 위원장은 저의 경북대 선배”라며 “대구시장은 이 위원장이 해야 한다”고 말했다.

그러면서 “저는 공천 같은 것 안 받지만 설령 받는다 해도 이 위원장이 대구시장으로 나온다면 무조건 양보한다”며 자리에 욕심 없다고 했다.

국민의힘 장동혁 신임 대표가 전씨를 지명직 최고위원으로 앉힐지가 정치권의 관심사로 떠오르자 전씨는 지난 26일 장 대표에게 당선 축하 인사와 함께 “저는 평당원으로 남아 뒤에서 돕겠다”는 문자를 보내 장 대표 짐을 덜어줬음을 알렸다.

전씨는 장 대표에 대해 “서로가 서로에 대해서 굉장히 신뢰하고 있다”며 “서로 갈라놓으려 하겠지만 (장동혁 대표와) 이심전심으로 통한다”고 주장했다.

국윤진 기자 soup@segye.com

