北, ‘南 적대적 국가’ 규정… 우 의장 회피 가능성 [북·중·러 정상 한자리에]

김정은 북한 국무위원장이 오는 9월3일 베이징에서 열리는 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승전(전승절) 80주년 열병식’에 참석하면서 같은 행사에 참석하는 우원식 국회의장과 만날 수 있을지 주목된다.

우원식 국회의장이 28일 서울 동대문구 서울시립대학교에서 열린 제7회 한국헌법학자대회에서 '위기의 헌정과 헌법개정'을 주재로 기조 강연을 하고 있다. 뉴시스

조선중앙통신은 28일 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 중국의 전승절 기념행사에 참석하기 위해 곧 중국을 방문한다고 보도했다. 이 행사에 한국 대표로는 우 의장이 참석한다.



당초 중국 측은 이재명 대통령의 참석 의사를 타진했으나, 한국은 한·미 관계에 대한 영향 등을 고려해 대통령 대신 국가 의전 서열 2위인 우 의장의 참석으로 ‘급’을 조정했다.



김 위원장과 우 의장이 같은 장소에 있게 되면서 이재명정부 출범 이후 남북 최고위급 인사가 접촉하는 첫 사례가 될지에 관심이 쏠린다.



만남이 성사되면 이재명정부가 의지를 보인 남북·북미 대화의 물꼬가 터지는 계기가 마련될 수 있다는 기대 섞인 시선도 있다.



이재명정부로서는 북한과 대화하겠다는 의지를 여러 번 피력한 상황에서 이번 전승절 행사를 통해 북한과 대화 접점을 모색하려고 움직일 것으로 보인다. 다만 북한이 ‘적대적 국가’로 규정한 남한과 대화를 일체 차단하고 있는 상황에서 김 위원장이 우 의장을 만나지 않으려고 할 것이라는 관측이 지배적이다.



북한 쪽에서 가급적 우 의장과 가까이 위치하지 않도록 자리 배치를 요구하거나 동선이 겹치지 않도록 조치를 취해달라고 요청할 가능성이 크다는 것이다. 여기에 전례에 따라 국가수반이 보통 첫 줄을 중심으로 선다는 점을 고려하면 우 의장은 김 위원장을 포함한 핵심 정상들과는 다소 떨어진 거리에서 행사를 지켜볼 수 있다.



2015년 전승절 70주년 행사 때는 박근혜 당시 대통령과 최룡해 북한 노동당 비서가 참석했지만 끝내 조우는 없었다. 국회의장실은 김 위원장의 중국 전승절 참석에 대응해 준비 상황과 계획을 점검하기로 했다.

