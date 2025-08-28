'성매매 벌금형' 가수 지나 "안녕 오랜만이야" 수척해진 얼굴로 근황 전달

성매매 논란으로 한국을 떠난 전 솔로 여가수 지나(G.NA)가 안부 인사를 전했다.
지나는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "안녕 오랜만이야(Hello, it’s been awhile)"이라는 글과 함께 자신의 사진을 게시했다.
사진 속 그녀는 전보다 한층 야윈 얼굴에 긴 머리와 짙은 화장을 한 모습으로 카메라를 응시하고 있다.
지나의 이같은 근황 공개는 11개월 만으로 그녀는 지난 9월에도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "굿바이 월드"라는 의미심장한 글과 자신의 셀카를 공개한 바 있다.
한편, 지나는 2010년 디지털 싱글앨범 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 가요계에 데뷔해 'Black&White' '꺼져 줄게 잘 살아(Feat. 용준형 of 비스트)' 'TOP Girl' 등 여러 히트곡을 남겼던 솔로 여가수다.
당시 지나는 가창력과 댄스 실력은 물론, 서구적인 몸매와 매력적인 외모로 대중의 많은 관심과 사랑을 받았다.
하지만 2015년 미국 LA에서 재미교포 사업가를 포함한 2명과 세 차례 성관계를 맺고 약 4000여 만원을 받은 혐의로 성매매 논란에 휩싸였다.
이후 그녀는 2016년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 법원으로부터 최종 벌금형 200만 원 벌금형을 선고받았다.
이로 인해 지나는 연예계 활동을 중단하고 미국으로 떠났고 최근에는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가끔씩 일상을 전하고 있다.
