쯔양, 예능 복귀… 김대호도 함께, '먹방계 탑티어 짬밥' 뽐낸다

'먹방 유튜버' 쯔양이 예능계에 복귀한다. 유튜브 채널 'ENA 이엔에이' 영상 캡처

대한민국 대표 ‘먹방 유튜버’ 쯔양이 예능계에 복귀한다.

28일 유튜브 채널 ‘ENA 이엔에이’에는 ‘[티저_쯔양 편] 목표가 생겼어요 9/21 [일] 저녁 7시 50분 첫 방송 #어디로튈지몰라’라는 제목의 영상이 게재됐다.

쯔양은 영상에서 테이블에 차려진 빵을 보고 기쁨을 감추지 못했다. 자신을 위해 준비된 줄 알았지만, 모두 함께 먹기 위해 준비된 빵인 것을 알고 민망해하기도 했다.

국내 최고의 ‘먹방 유튜버’ 쯔양은 “앞으로 이동할 때 28인승 우등 버스로 이동한다”는 제작진의 말을 듣고, 무려 29명의 인원이 함께 동고동락해야 한다는 사실에 놀라움을 감추지 못했다.

주로 혼자 맛집 탐방을 해오던 쯔양은 “이렇게 많은 인원이 움직이는 것은 정말 오랜만”이라며 “나는 사람보다 음식과 친하다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 쯔양은 자신을 ‘29년 차 집순이’라고 소개하며, “주로 방구석에만 있다. 이렇게 많은 분들을 만날 일이 없다”라며 돌연 고백에 나서면서도, “너무 재밌겠다”면서 설렘을 드러내기도 했다.

쯔양이 고정 게스트로 출연하는 예능 ‘어디로 튈지 몰라’는 ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작하는 신규 예능이다.

짜여진 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 섭외 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100%의 ‘진짜 맛집’을 찾아가는 ‘인생 맛집 릴레이 예능’이다.

‘어디로 튈지 몰라’는 예측불허 맛집 투어를 함께할 멤버들로 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 낙점돼 본 방송 전부터 기대를 모으고 있다.

쯔양은 영상에서 폭탄선언을 하기도 했는데, 수줍게 “목표가 생겼다. 스태프 스물아홉 분 모두와 친해지기”라며 지금껏 도전해 본 적 없는 목표를 달성하기 위해 노력하고자 하는 모습을 보였다.

과연 먹방 크리에이터 계의 탑티어에서 ‘예능 새내기’로 변신한 쯔양의 5년 만의 예능 복귀는 어떨지, 어디로 튈지 모르는 즉흥 먹방 투어 속 매력 넘치는 게스트들의 예측 불가 시너지가 어떻게 펼쳐질지, 다가올 본 방송에 기대가 모인다.

한편, ‘어디로 튈지 몰라’는 9월 21일 저녁 7시 50분에 첫 방송 된다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

