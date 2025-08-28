오토인사이드, 차량 렌트시 심사 안 한다…보증금 부담도 없어

사진=오토핸즈 제공

모빌리티 서비스 전문 기업 오토핸즈가 운영하는 렌터카 서비스 오토인사이드 렌터카가 금융이나 서류 심사 절차 없이 간단한 상담만으로 차량을 이용할 수 있는 ‘無심사 렌트’ 상품을 선보였다.

지난 26일 출시한 오토인사이드 렌터카의 ‘무심사 렌트’는 신용 등급이 낮거나 소득 증빙이 어려운 고객, 개인사업자, 법인사업자 등 기존 렌터카 이용이 까다로웠던 소비자를 위한 대안으로 기획됐다.

이에 ‘無심사 렌트’ 상품을 이용할 경우 복잡한 심사나 보증금 부담 없이 간편심사로 렌트 차량을 이용할 수 있으며, 전국 탁송 서비스를 통해 수도권 외 지역 고객도 편리하게 이용할 수 있다.

또 오토인사이드 렌터카는 최근 네이버 스마트스토어에 공식 입점했다.

이를 통해 온라인에서도 일반 렌트 상담은 물론 향후 ‘무심사 렌트’ 상담과 신청까지 제공해 고객 편의성을 지속적으로 확대해 나갈 계획이며 이번 입점을 기념해 조만간 다양한 프로모션을 진행할 예정이다.

오토인사이드 렌터카는 구독형 상품도 함께 운영 중이다. 특수 업종 종사자나 일반 번호판 차량이 필요한 고객을 위해 운전 경력 1년 이상, 만 26세 이상이라면 누구나 이용할 수 있다.

차량 대여 기간을 자유롭게 설정할 수 있어 유연하고 실속 있는 맞춤형 차량 구독 서비스로 자리매김하고 있다.

오토핸즈 김성준 대표는 “기존 금융 시스템에서 소외된 고객들도 불편함 없이 차량을 이용할 수 있도록 접근성을 높이는 것이 오토인사이드 렌터카의 중요한 목표”라며, “앞으로도 차량 제공을 넘어 고객 편의를 최우선으로 하는 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

