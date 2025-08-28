中전승절에 김정은 참석…중·러 정상과 동시 첫 만남

다음달 3일 중국이 개최하는 전승절 열병식에 김정은 북한 국무위원장이 처음 참석한다.

훙레이 중국 외교부 부장조리(차관보)는 28일 '항일전쟁 및 세계 반(反)파시스트전쟁 승리 80주년'(전승절 80주년) 기념활동 관련 기자회견에서 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 이번 열병식에 참석하는 26명의 외국 정상 명단을 발표했다.

중국이 공개한 명단에는 김 위원장과 함께 블라디미르 푸틴 대통령, 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕, 르엉 끄엉 베트남 주석, 통룬 시술릿 라오스 주석, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리, 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 마수드 페제시키안 이란 대통령, 미겔 디아스 카넬 쿠바 대통령, 민 아웅 흘라잉 미얀마 대통령 대행 등이 포함됐다.

이 가운데 김 위원장은 참석 정상 명단에서 푸틴 대통령에 이어 두 번째로 거명됐다.

훙 부장조리는 김 위원장의 참석과 관련해 "중국과 조선(북한)은 산과 물로 연결된 전통과 우호의 이웃국가"라며 "김 총서기가 중국을 방문해 기념 행사에 참석하는 것을 열렬히 환영한다"고 말했다.

이어 "올해는 중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트전쟁 승리 80주년이자 조선의 조국 해방 80주년"이라며 "힘들고 어려운 전쟁 시기에 중·조 양국 인민은 서로 지지하면서 일본의 침략에 함께 항거했고 세계 반파시스트전쟁과 인류 정의 사업의 승리에 중요한 공헌을 했다"고 강조했다.

아울러 "중·조 관계를 잘 유지하고 공고히 하면서 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 확고한 입장"이라면서 "북한과 교류·협력을 강화하고 사회주의 건설을 추진하는 길에서 손을 맞잡고 나아가며 지역의 평화·안정을 촉진하고 국제 공평·정의를 수호하는 사업에서 긴밀히 협력해 중·조 전통 우호의 새로운 장을 이어가기를 원한다"고 기대했다.

김 위원장의 방중은 2019년 이후 6년 만이다. 앞서 김 위원장은 2018년 3월과 5월, 6월 등 3차례에 이어 2019년 1월 한 차례 등 총 4번 중국을 방문했다.

특히 이번 열병식에 푸틴 대통령까지 참석하는 만큼 김 위원장에게 북·중·러 정상이 한 자리에 모이는 다자 무대는 이번이 처음이다.

아울러 이번 열병식에는 우원식 국회의장 등 한국과 동티모르, 베네수엘라, 싱가포르, 이집트, 불가리아 등의 의회 인사나 부총리급 인사 등도 참석하고 국제기구 수장들도 참석한다.

이 밖에 하토야마 유키오 전 일본 총리 등 각국의 전직 고위 인사들도 초청됐다. 또 미국·영국·프랑스·캐나다·러시아 등 14개국에서 50명의 제2차 세계대전 관련 인사 및 유족 대표 등도 참석한다.

이번 행사는 '역사를 기억하고 선열을 기리며 평화를 사랑하고 미래를 창조한다'라는 주제로 열린다.

열병식은 다음달 3일 오전 10시(현지 시간)부터 약 70분간 진행되며, 열병과 분열식으로 구성된다. 행사에는 지상과 공중에서 총 45개 편대가 동원되고 수만 명의 병력과 첨단 무기·장비가 대거 투입될 예정이다.

특히 중국은 이번 열병식에서 차세대 무기체계를 대거 공개할 것으로 알려졌다. 시 주석의 연설 역시 이번 행사의 최대 관전 포인트로 꼽힌다.

