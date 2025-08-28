‘10년 연애 끝 결혼’ 박태준, 이혼 엔딩…“재산분할 소송 중”

만화가 박태준이 이혼했다. 박태준 SNS 캡처

‘얼짱’ 출신 만화가 박태준이 걸그룹 출신 최수정과 이혼 소식을 알렸다.

28일 스포츠 서울 보도에 따르면 박태준은 지난해 최수정과 이혼한 것으로 밝혀졌다. 두 사람의 지인은 “박태준, 최수정이 현재는 재산분할 소송을 진행 중”이라고 전했다.

지난해 각자의 길로 돌아선 박태준과 최수정은 약 4년 만에 파경을 맞게 됐다. 두 사람은 오랜 기간 연애를 이어오며 2020년 혼인신고 사실을 알려 네티즌들의 많은 축하를 받았다.

당시 박태준은 MBC ‘라디오스타’에 출연해 “아무한테도 알리지 않은 사실”이라며 “친구가 없어 결혼식장에 하객들로 채울 수 있을까 걱정했다. 연애를 10년 했다. 아내가 나를 ‘베스트 프렌드’라고 부른다”라고 밝혀 화제를 모았던 바 있다.

이렇듯 오랜 기간 연애 후 결혼에 골인한 두 사람의 이혼 소식에 네티즌들은 충격을 받았다.

한편, 박태준은 2009년 방영했던 코미디TV 예능 프로그램 ‘얼짱시대’에 출연해 얼굴을 알렸다. 잘생긴 외모와 센스있는 입담으로 ‘얼짱TV’, ‘꽃미남 주식회사’, ‘식신로드’ 등 다수의 예능 프로그램에서도 활약하며 연예계 활동을 시작했다.

박태준과 최수정은 오랜 기간 연애 끝 결혼에 골인했었다. 박태준 SNS 캡처

이후에는 네이버의 인기 웹툰 ‘외모지상주의’를 연재하며, 만화가로서도 입지를 다졌으며 이후 ‘싸움독학’, ‘인생존망’ 등 연이어 신작을 내며 큰 인기를 얻었다.

현재는 웹툰 제작사인 더그림엔터테인먼트(박태준 만화회사)를 설립해 작가로도 활동하고 있고, 빌딩 3채를 소유한 건물주로도 잘 알려져 있다. 더그림엔터테인먼트는 박태준이 연재 중인 네이버웹툰 금요웹툰 1위 ‘외모지상주의’ 외에도 ‘김부장’ 등 여러 인기 웹툰을 제작했다.

최수정은 2010년 한중 합작 걸그룹인 롯데걸스 출신으로, 2018년 웹드라마 ‘체크, 메이트’를 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 가수 램의 ‘이러다 죽을지도 몰라’ 뮤직비디오에서 박태준과 동반 출연으로 합을 맞춘 바 있다. 특히 지난 2019년에는 MBC ‘나 혼자 산다’의 마마무 멤버 화사의 절친으로 등장하며, 연습생 시절부터 이어온 우정을 과시해 눈길을 끌었다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]