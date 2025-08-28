가톨릭대 의료원장에 민창기 서울성모병원 혈액내과 교수 임명

제36대 가톨릭대학교 의무부총장 겸 의료원장에 민창기 가톨릭대학교 서울성모병원 혈액내과 교수가 임명됐다. 민창기 의무부총장 겸 의료원장은 가톨릭대학교 의과대학 및 간호대학의 교육과 8개 부속병원 경영을 총괄하게 된다. 임기는 다음달 1일부터 2027년 8월 31일까지 2년이다.

민창기 신임 의무부총장 겸 의료원장은 혈액질환 분야 중 다발골수종, 형질세포질환, 조혈모세포이식, CAR-T 세포 및 면역치료의 국내 최고의 권위자다. 1989년 가톨릭대학교 의과대학을 졸업한 이후 가톨릭대 의과대학 혈액내과 학과장, 서울성모병원 진료부원장을 역임했다. 또 가톨릭중앙의료원 기획조정실장, 기초의학사업추진단장, 가톨릭대학교 성의교정 평생교육원장, 서울성모병원 혈액병원 골수종센터장 등 중요 보직을 수행했다.

대한조혈모세포이식학회 이식등록위원장, 보험위원장, 대한혈액학회 법제이사, 다발골수종 연구회 위원장, 한국보건산업진흥원 R&D진흥본부 운영위원 등으로도 활동했다.

