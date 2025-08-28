“한의약, 인공지능을 만나다”…2025 전통의약 국제 심포지엄 개최

보건복지부가 주최하고 한국한의약진흥원이 주관하는 ‘2025 전통의약 국제 심포지엄’이 9월 9~10일 양일간 서울 페럼타워 페럼홀에서 열린다.

‘2025 전통의약 국제 심포지엄’ 홍보 포스터. 한국한의약진흥원 제공

‘한의약, 인공지능을 만나다: 전통의약의 새로운 미래’를 주제로 열리는 이번 국제 심포지엄에는 아랍에미리트, 독일, 일본, 중국 등 7개국 18명의 전문가가 참석해 인공지능(AI)·빅데이터와 전통의약 혁신, 국제표준과 세계보건기구(WHO) 글로벌 협력 방안 등을 논의한다.

특히, 최근 아랍에미리트 정부가 한의사 면허를 공식 인정한 데 따른 의의와 현지의 높은 관심을 아부다비 정부 관계자의 발표를 통해 직접 확인할 수 있다.

프로그램은 AI 전문가 특별 초청강연 ‘기술로 사람을 건강하게:카카오헬스케어’를 시작으로 △AI와 빅데이터를 활용한 전통의약 혁신 전략 △전통의약의 국제표준과 글로벌 협력 방안 △전통의약 산업의 해외시장 확대와 성장 기회 △국제보건의료협력과 WHO 전통의약 신규전략 △한의약 외국인환자 유치 확대를 위한 미래 전략 등 5개 세션으로 구성된다.

모든 세션은 현장과 온라인 생중계로 동시에 진행된다.

경산=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]