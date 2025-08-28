aT 홍문표 사장, ‘세계기후환경포럼’에서 기후위기·식량 안보 강연

한국농수산식품유통공사(aT) 홍문표 사장이 27일 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘2025 세계기후환경포럼’에서 ‘기후위기 대응과 식량 안보 강화’를 주제로 기조강연을 진행하고 있다. 한국농수산식품유통공사 제공

한국농수산식품유통공사(aT) 홍문표 사장은 27일 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘2025 세계기후환경포럼’에서 ‘기후위기 대응과 식량 안보 강화’를 주제로 기조강연을 진행했다.

올해로 11회를 맞은 세계기후환경포럼은 지구온난화와 기후변화의 심각성을 환기하고 기후·에너지·물·식량 등 인류 공동의 현안을 다루는 자리다.

포럼에는 홍문표 사장을 비롯해 환경부 안세창 기후탄소정책관, 고려대학교 이우균 교수, 한국정밀농업연구소 남재작 소장 등 관·학·연 주요 인사들이 참석해 잦아지는 기후재난의 대응 방안 등을 모색했다.

홍 사장은 강연에서 기후위기로 직면한 현실을 짚었다. 산불을 기후재난의 대표 사례로 꼽은 후, 헬기 운용 효율성 개선과 간이 담수지 설치 사업 추진 등을 제안했다.

식량 안보 강화 방안에는 기후변화에 강한 신품종 개발이 농업의 지속가능성을 높이는 핵심 요소라고 강조도 했다.

특히 aT가 추진해온 친환경·저탄소 농어업 전환과 씨종자·신품종 개량 등 7대 혁신방향으로 농어업을 기후위기 대응 산업으로 발전시키겠다는 비전도 밝혔다.

홍 사장은 “적극적인 기후위기 대응으로 국민의 먹거리를 안정적으로 공급하며, 농어촌·농어민(축산)이 잘 사는 강한 대한민국을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

